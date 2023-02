Alfredo Adame se muestra insensible ante ruptura de Andrea Legarreta y Erik Rubín: “Ella vale puro cacahuate”

Alfredo Adame y Andrea Legarreta no se llevan bien desde hace varios años, tanto que en el pasado, la actriz interpuso una demanda en su contra por violencia de género. Al ser cuestionado en torno a la separación de Erik Rubín y la presentadora, el actor fue muy contundente en su respuesta.

En un encuentro con los medios de comunicación, el famoso aseguró que no estaba enterado de la noticia del rompimiento, y solicitó que no le preguntaran sobre la todavía esposa del exintegrante de Timbiriche.

“No me interesa en lo más mínimo, ni sabía. Ni modo, así son las cosas. Como público me vale madr%&, Erik Rubín es un tipo al que estimo mucho, es muy talentoso, muy buena persona, es gente muy padre. La otra no me interesa en lo más mínimo”, dijo.

Alfredo Adame elogia a Erik Rubín y Mía Rubín

Sin embargo, ante la insistencia de la prensa, Alfredo Adame intentó mantenerse al margen, pero después optó por lanzar una lluvia de elogios hacía Erik Rubín y su hija Mía Rubín, pero finalizó con duras palabras hacia la presentadora.

“Andrea Legarreta me vale madr%&, me importa un bledo. Tiene una hija muy linda y talentosa, la que canta, tiene un exesposo muy talentoso y ella vale puro cacahuate”, concluyó.

