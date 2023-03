Baño con miel, laurel e hinojo para tener fortuna en la lotería y el dinero

Si uno de tus deseos es ganar la lotería existen algunos rituales que pueden ayudarte a ser más afortunado en los juegos de azar. Los baños energéticos o espirituales se encargan de limpiar tu cuerpo de cualquier bloqueo de energía, y si has intentado de todo y no has tenido suerte, quizá lo único que te haga falta es realizar uno de estos rituales de purificación.

El baño con miel, laurel e hinojo, además de atraer la fortuna en los juegos de azar, activa la energía del dinero y la riqueza, por lo que puedes realizarlo cada que necesites mejorar tu situación económica con la única condición de hacerlo en días domingo por la mañana.

Esta receta casera, sugerida por el canal de YouTube Tarot Místico, es muy sencilla de hacer y de acuerdo con los autores es una de las más poderosas y efectivas.

Las semillas de hinojo nos ayudan a atraer el dinero, la abundancia, la prosperidad y sintonizan con la energía del trabajo, el laurel representa el éxito y la victoria, mientras que la miel “endulza” nuestro camino y nos quita los obstáculos o lo salado.

¿Cómo hacer el baño con miel, hinojo y laurel?

En la estufa pon a calentar una olla con agua, 3 cucharadas de semillas de hinojo, 3 cucharadas de miel de abeja y 3 hojas de laurel. Deja que hierva a fuego lento durante 15 o 20 minutos, si observas que la mezcla se reduce rápidamente, agrega más agua.

Apaga el fuego, deja que el brebaje repose alrededor de 30 minutos y luego cuela en un recipiente limpio.

Después de tu ducha dominical (recuerda que debe ser en la mañana) vierte la mezcla sobre tu cuerpo del cuello hacia abajo y dejas que tu cuerpo la absorba por 2 o 3 minutos. Es posible que quedes algo pegajoso por la miel, si lo deseas, puedes enjuagarte con agua caliente para evitar esa sensación.

Este baño es muy poderoso para tener fortuna en todo lo asociado con el dinero, por lo que puedes hacerlo antes de una entrevista de trabajo, para atraer más clientes a tu negocio, quieres cerrar un proyecto importante o para tener suerte en los juegos de azar.

