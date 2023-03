Chelsea buscaría los servicios de Hirving Lozano y Napoli le dejaría salir por una gran suma de dinero

Chelsea ha demostrado tener mucho dinero en la cartera en los últimos mercados, es por este motivo que el conjunto de Londres que está en los cuartos de final de la UEFA Champions League está en búsqueda de los servicios del mexicano Hirving Lozano.

Los reportes entregados por el periodista Raffaele Auriemma, a la Radio CRC de Italia, nos dejó saber que el delantero azteca es de agrado del entrenador del Chelsea Graham Potter, motivo por el cual el cuadro azul buscaría la llegada al equipo de la Premier League a cambio de 50 millones.

“Al Chelsea le gusta el futbolista mexicano, dado que al entrenador de los Blues [Graham Potter] le gusta este tipo de extremo. En este caso, el club napolitano puede cobrar 50 millones e ingresarlos en efectivo a las arcas del Sassuolo para llevarse a Lauriente y Frattesi”, comentó Raffaele Auriemma.

Por otro lado, el diario The Sun, y otros más, explicaron la situación contractual del azteca, la cual no es alentadora, pues el dinero no alcanzaría para darle el contrato deseado para la extensión del contrato que acaba en el 2024.

Chelsea no es el único que estaría detrás del azteca, pues Arsenal, Newcastle, Atlético de Madrid y Manchester United también buscaría la ficha del mexicano que se perfila a ser campeón en la Serie A con el Napoli de Italia.

También te puede interesar

–Presidente del Napoli de ‘Chucky’ Lozano habla sobre la posible celebración si quedan campeón en la Serie A de Italia

–¿Habrá cambio para el ‘Chucky’?: presidente del Napoli habla sobre el futuro de Hirving Lozano en Italia

–Victor Osimhen, el compañero de Hirving Lozano que fue “salvado” de la pobreza por el fútbol

–Kvicha Kvaratskhelia, compañero del ‘Chucky’ Lozano, es el rostro de un producto para adultos y Napoli podría tomar acción legal