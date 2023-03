El cubano Randy Arozarena explica las razones por las que representará a México en el Clásico Mundial

El cubano Randy Arozarena está a pocos días de debutar con México en el Clásico Mundial de Béisbol y así cumplir la promesa que hizo a su amada nación azteca.

El jardinero de los Tampa Bay Rays, ha sido interrogado constantemente por su decisión, a lo que ha sido claro y ha expresado que siente un profundo agradecimiento con México por haberle tendido la mano luego de que desertó de su natal Cuba.

“Esto era lo que yo quería, representar al país que me dio la oportunidad de jugar al béisbol como lo estoy haciendo actualmente“, dijo el patrullero izquierdo en entrevista con el medio Excelsior.

“México me recibió con los brazos abiertos, la gente me dio su cariño y la oportunidad. Lo que me queda es poder responderles jugando a la pelota como se hacerlo“, puntualizó el nacido en La Habana.

A pesar de que en este Clásico, la organización dio el visto bueno a Cuba de poder inscribir a jugadores Grandes Ligas, Arozarena prefirió uniformarse con los colores de México.

Además, Arozarena tuvo que ser nacionalizado, ya que en otros casos no hubo problemas pues hay peloteros hijos de padres mexicanos. “Veme, yo soy otro mexicano, yo no me siento aquí. Esta convivencia solo se tiene en un equipo que va para cosas grandes“, puntualizó.

Por ahora todo apunta a que Randy Arozarena sea titular en el lineup del mánager Benjamín Gil, junto a otros Bigleaguers que esperan llevar a México lejos en el Clásico Mundial.

