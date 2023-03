Jugador de Cruz Azul habla de los rumores de su posible llegada a Europa y explica como lo hará realidad en el futuro

Erik Lira, jugador que hace vida en Cruz Azul, estuvo en el radar del Udinese de la Serie A, al menos así lo indicó un rumor, pero ahora, el mediocampista habló y explicó como es que esta posible llegada al equipo de Europa era eso, un simple rumor.

En una entrevista realizada por Adrián Esparza de TUDN, Lira habló sobre dicho rumor de una posible llegada a Udinese, pero recalcó que tratará de cumplir dicho rumor y hacerlo realidad en los próximos, meses o años.

“Todos tenemos el sueño de Europa, pero nadie dice: ‘bueno, pero si no es la Premier League, nada’. Al final luchar por el sueño y creo que todos los jugadores quieren dar el salto y como repito, ahorita es un rumor y yo quisiera que fuera una realidad, yo quiero que sea una realidad”, sentenció el elemento de La Máquina.

De forma conjunta, el mediocampista también reveló cuales eran sus objetivos al iniciar su carrera como profesional, los cuales poco a poco ha logrado cumplir dentro de la Liga MX con el conjunto cementero.

“Al principio mi primer objetivo era debutar en Primera División , después sabía que tenía que llegar a 100 partidos, tengo 22 años y ya pasé los 100 partidos, ahora decía que podía pensar en el salto a Europa, que no es nada fácil, entonces no significa que sea lo que sigue porque yo quiero que el equipo le vaya bien y por qué no, pensar en un campeonato”, agregó.

Erik Lira es una de las jóvenes figuras de Cruz Azul en la Liga MX / Foto: Manlio Contreras / Imago7

La Selección de México, herramienta que puede usar Lira para llegar a Europa

Erik Lira también explicó como es que sigue hablando con Johan Vásquez, jugador del Cremonese de la Serie A de Italia, y dicho elemento le confesó que parte de ir al futbol de Europa es también aprovechar la vitrina que significa la Selección Mexicana, motivo por el cual el próximo objetivo de Erik Lira es ganarse un llamado por parte de Diego Cocca de cara a El Tri.

“He hablado mucho con Johan Vásquez, con el que compartí mucho y me llevo muy bien, y me decía que no es tan fácil el salto, que no es ‘ya estoy listo’; es ir allá y allá no eres el refuerzo estrella que te tratan bien, aquí tienes que trabajar el doble, entonces yo hablo con él, me dice que la Selección es una vitrina importante y yo estoy trabajando para estar en la Selección”, sentenció el medio de Cruz Azul.

También te puede interesar

–Vincent Janssen, de ser echado de Rayados de Monterrey a tener la posibilidad de llegar a la Premier League

–José de Jesús Corona y las contradicciones que afectan directamente al Cruz Azul

–El Tuca Ferretti y su advertencia al equipo de sus amores: “No se van a dejar ganar por el cariño y yo tampoco”