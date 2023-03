La serie “The idol”, protagonizada por The Weeknd, podría estrenarse en el Festival de Cannes

Hace algunos días se dio a conocer el trailer de la nueva serie de HBO “The idol”, en la que el cantante The Weeknd interpreta al líder de un culto, compartiendo créditos con Lily-Rose Depp. No hay una fecha de estreno todavía, pero ahora se informó que los productores han entrado en pláticas con los organizadores del Festival de Cannes para una posible proyección en el mes de mayo.

El proyecto ha sido polémico debido a que pasó varias veces por el cuarto de edición para eliminar escenas violentas, algunas de las cuales -según lo que han dado a conocer informantes- presentan a mujeres siendo agredidas. The Weeknd (cuyo verdadero nombre es Abel Tesfaye) ha defendido la serie y a su creador Sam Levinson, también responsable de “Euphoria”, el éxito de HBO protagonizado por Zendaya.

Anteriormente series de televisión como “Top of the lake: China doll”, “Twin Peaks: The return” y “Too old to die young” fueron presentadas en el Festival de Cannes fuera de competencia. Mientras tanto, The Weeknd ocupa esta semana el primer lugar en la lista Hot 100 de Billboard con “Die for you”, un dueto con Ariana Grande.

