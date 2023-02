The Weeknd anuncia una nueva colaboración musical con Ariana Grande

Desde hace varios meses Ariana Grande se encuentra alejada del panorama musical, debido a que trabaja en la película “Wicked”. Pero eso no le ha impedido tomarse un tiempo para hacer una colaboración con su amigo Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, en un remix de la canción “Die for you”.

La cantante publicó en TikTok un video -posteriormente compartido en Instagram– que la muestra grabando su voz y editándola en un archivo de audio; ella escribió en su post el mensaje: “Escribí y grabé una estrofa para mi amigo después de estar 14 horas en el set…tenía que hacer esta excepción”.

El remix de “Die for you” -un sencillo originalmente estrenado en 2017 pero que inesperadamente se convirtió en éxito el año pasado- será lanzado el 24 de febrero, y ambos artistas lo informaron a través de sus redes sociales. Esta no es la primera colaboración que hacen The Weeknd y Ariana Grande: en 2014 lograron un Top 10 en el Hot 100 de Billboard con el tema “Love me harder”, al que le siguió “Off the table” seis años después. Ariana agregó su voz en 2021 a la canción del canadiense “Save your tears”, y fue esa versión la que ocupó el número 1 en varios países.

