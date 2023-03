Andrea Escalona rompe el silencio sobre los rumores de que Pablo Montero es el padre de su hijo | VIDEO

Andrea Escalona, conductora de “Hoy” está metida en tremendo escándalo después de que surgiera el inesperado rumor de que Pablo Montero es el padre de su hijo Emilio.

Esto causó en vez de molestia, una reacción sorpresiva para los medios mexicanos, después de que Escalona tomara una postura divertida ante estos señalamientos hacia ella y el famoso cantante y actor.

Andrea tuvo un encuentro con los medios a su salida del programa “Hoy” de Televisa, y de muy buen humor atendió a la prensa.

Al escuchar la pregunta incómoda, Andrea fue muy clara al respecto: “¡Ay mana!, ¿mana te tengo qué contestar eso?. No, el papá no es Pablo Montero, el papá es Marco Antonio Estrada”.

La exconductora de “Suelta la Sopa” no se contuvo y solicitó que se informaran mejor de los “chismes” y no lanzaran puras especulaciones.

“¿Saben qué sí me preocupa muchachos?, que cualquiera puede decir cualquier cosa, pero sin nada no, no sacan una prueba, una fotito, enseñen algo de por medio. Estaría padre que muchos de ustedes que son periodistas o la gente que se dedica al medio, pues hicieran una investigación con algo de fundamento, o sea, ya cualquiera puede decir… perdón que me de risa, ya no sé si me tiene que dar risa, no sé cómo tomarlo”

ANDREA ESCALONA