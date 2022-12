¡Por fin! Andrea Escalona, conductora de “Hoy”, da a luz a su primogénito

La conductora de “Hoy” Andrea Escalona dio la bienvenida a su primer hijo a quien llama de forma cariñosa “Churrito”, fue por medio del show matutino que se dio la noticia de que la feliz conductora ya tenía entre sus brazos a su hijo.

A lo largo de la emisión matutina, los conductores de ésta dieron el reporte de todo lo que sucedía en el hospital mientras Andrea Escalona daba a luz a su primer hijo, cabe señalar que la conductora estuvo todo el tiempo acompañado por su novio y padre de su hijo Marco.

El bebé de Andrea Escalona nació a las 17:35 horas y pesó dos kilos 800 gramos, esto de acuerdo a la información que los conductores del programa Hoy compartieron en la emisión del Programa Hoy de este día.

Minutos después de las seis de la mañana, Andrea Escalona compartió una historia desde su cuenta oficial de Instagram en donde compartió que ya iba rumbo al hospital.

La conductora grabó el breve video desde la camioneta y en dicho material también apareció su tía, la productora Andrea Rodríguez quien desde que se enteró que sería tía abuela ha acompañado a la conductora y cantante en todo momento.

“Holaaa, son las seis de la mañana y no he dormido nada, bueno nos fuimos a las 12 a meternos al hospital pero que no había cuartos, entonces, nos regresar a la casa y aorta ya a las seis nos dijeron: ‘no, sí hay, córranle’, entonces ya venimos corriendo”

ANDREA ESCALONA