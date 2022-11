Andrea Escalona recuerda el día que encontró a su mamá, Magda Rodríguez, sin vida: “Ya estaba tibia”

A dos años de la muerte de la productora Magda Rodríguez, Andrea Escalona abrió su corazón para recordar uno de los episodios más dolorosos de su vida, la muerte de su mamá y especialmente el día que la encontró sin vida.

Fue durante una entrevista con el periodista Eden Dorantes donde la conductora del programa ‘Hoy’ narró lo que sucedió el 1 de noviembre de 2020, cuando encontró sin vida a su madre, asegurando que desde entonces ha pasado por “un proceso bien complicado” que solo es capaz de entender alguien que ha pasado por un doloroso momento como es la pérdida de un ser querido.

“Me levanté a las 8 de la mañana porque quería hacer yoga, justo le marqué a mi mamá, no pasaba de las nueve. Yo no sé por qué ese día estaba tan intensa”, comentó.

Explicó que Magda Rodríguez siempre fue como su alma gemela, por lo que durante todo el mes de octubre estuvo triste como si presintiera algo.

“En su cumpleaños me puse una borrachera, me quedé tumbada en la casa de Gali y ni me podía mover. Por primera vez me siento deprimida“, añadió.

Fue el domingo 1 de noviembre por la mañana cuando le habló por teléfono, pero no tener respuesta hizo que comenzara a preocuparse.

“Había quedado de ir en la noche para cuidarla, me dijo que no fuera porque qué tal que sí tenía covid. Le dije que si tenía pues yo tengo qué más daba. Le hablé y no me contestaba y no me contestaba, dije: ‘Bueno igual y sí se siente mal‘”.

Después, Escalona le pidió a la persona que trabajaba con su mamá que se la comunicara, pero fue ella quien le avisó que la productora ya no estaba respirando.

“Ay señorita, es que se levantó, pero se sentía medio cansada y se volvió a dormir. En eso me dice: ‘señorita no respira'”.

Narró que enseguida le hablaron a la ambulancia y tanto ella como su tía, Andrea Rodríguez, llegaron inmediatamente, fue ahí donde encontró el peor escenario.

“Yo cuando la encontré ya estaba tibia. Hoy estamos y mañana quién sabe“, sentenció.

Escalona recuerda a su madre como una mujer que no se arrepentiría de nada porque siempre vivió al máximo, se dieron muchos besos, viajó al máximo y aunque siempre la criticaron por estar todo el tiempo juntas fue lo mejor que le pudo haber pasado porque la gozó como nadie.

Reflexiona que en estos dos años han pasado demasiadas cosas como es conocer a Marco, su pareja, quien asegura ha sido una bendición en su vida y con quien actualmente espera a su primer hijo.

La también cantante y actriz concluyó revelando que por primera vez colocó un altar en su casa por el Día de Muertos con algunas cosas que le gustaban a su mamá, como el champagne, tequila y pan, además del tradicional papel picado, flores, sal, velas, y calaveritas de azúcar.

“Magda me hace falta a diario y la recuerdo siempre. Por primera vez hice mi altar porque no era de poner nada”, remató.

