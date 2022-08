Andrea Escalona luce en las playas de Acapulco su pancita de embarazo con traje de baño traslúcido

El pasado mes de junio Andrea Escalona sorprendió al revelar que está esperando a su primer hijo y desde entonces no ha dejado de expresar lo feliz que la tiene esta nueva etapa en su vida. Es por ello que durante su más reciente viaje a la playa no dudó en presumir cuánto ha crecido su pancita y decidió posar ante la cámara con un traje de baño traslúcido que la hizo merecedora a una lluvia de halagos.

La hija de la fallecida productora Magda Rodríguez está viviendo la mejor etapa de su vida junto a su pareja sentimental, de quien solo ha revelado que se llama Marco y es originario de Acapulco, Guerrero, por lo que en cada oportunidad que tiene disfruta viajar específicamente a estas playas para relajarse y pasar momentos agradables en familia.

Así fue como este fin de semana compartió con sus 2 millones de seguidores de Instagram lo espectacular que sigue luciendo en traje de baño y que la maternidad no está peleada con el derroche de sensualidad. Y qué mejor manera de demostrarlo que posando con un enterizo con franjas negras y traslúcidas, dejando ver que este es uno de los paisajes que mejor combinan con su embarazo.

Como era de esperarse, la imagen recibió cerca de 30 mil reacciones en forma de corazón, así como cientos de mensajes en los que sus fanáticos confirmaron el cuerpazo que mantiene y lo bien que le sienta estar en la dulce espera.

“Luces muy guapa y qué cuerpazo“, “Demasiada belleza”, “¡Te ves hermosa! El embarazo te queda muy bien“, “Qué bonita te ves”, “Te ves preciosa con tu panza”, “Te ves divina con esa pancita”, “Espectacular”, “Qué belleza”, escribieron solo algunos seguidores.

Cabe destacar que esta no es la única ocasión en la que Andrea Escalona ha posado desde la playa, pues fue hace unas semanas cuando cautivó con un bikini color naranja que expuso al máximo sus curvas y su adorable pancita. View this post on Instagram A post shared by andy_escalona (@andy_escalona)

“Azul como el mar ¡Es niño!”, fue la frase con la que Andrea Escalona reveló a principios de agosto que el bebé que espera es un varón, noticia que compartió con su familia durante un paseo en yate por Acapulco. View this post on Instagram A post shared by andy_escalona (@andy_escalona)

