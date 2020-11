Andrea Escalona comparte detalles de la última conversación que tuvo con Magda Rodríguez

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Andrea Escalona dio a conocer detalles de la última conversación que tuvo con su mamá, Magda Rodríguez, la cual se llevó a cabo vía mensajes de texto, asegurando que la había visto un día antes de su muerte y habían hecho planes para que se quedara a dormir esa noche en su casa, sin embargo, la productora del matutino ‘Hoy’, decidió cancelar esta cita:

“Vi a mi mamá el sábado, fui al Cuarentenorio, me iba a quedar a dormir con ella pero me dijo: ‘No vengas nena, yo creo que estoy enferma de algo, no te quiero contagiar, ven a verme en la mañana’“, siendo este el último mensaje que envió Rodríguez.

Consternada y todavía en shock por la pérdida de la mujer que le dio la vida, la conductora aseguró que aún no termina de entender todo lo que ha pasado: “Todavía no lo puedo creer, no sé cuándo me va a caer el 20“, compartió ante las cámaras del programa ‘Ventaneando’.

Asimismo confesó que fue muy raro que su mamá le pidiera que no se quedara con ella, pues era algo que ambas disfrutaban hacer desde que dejaron de vivir juntas a principios de este 2020.

“Lo único que a mí me brincó es que me haya dicho que no me quedara a dormir con ella el sábado después del Tenorio, no sé, se me hizo muy raro porque ella siempre quería que yo me fuera a dormir a su casa, desde que ya no vivíamos juntas este año le daba ilusión“, recordó.

En cuanto a la salud de su mamá, recordó que Magda le comentó que se había sentido mal el viernes anterior, pero no prestaron más atención.

“Estaba fuerte, todavía grabamos el viernes la canción para el nuevo Hoy, trabajamos durísimo. El sábado hicimos una terapia juntas de energía, a mí me dio energía yo le di energía, fue el último día que yo estuve con ella y me dice: ‘Sabes qué nena, el viernes sí me sentía mal’“, reveló.

Por su parte, Andrea Rodríguez compartió que uno de los deseos que siempre tuvo su hermana era que le gustaría morir joven, cosa que se cumplió, dejando esta vida como una grande: “Magda siempre se quiso ir así, siempre fue tan fuerte que nunca no dijo si se sentía mal, entonces se fue como una grande y así hay que recordarla siempre“, señaló.

Los restos de la creativa serán llevados a su propiedad ubicada en el Estado de México, en donde reposará junto a sus padres, su abuela y su hermano.