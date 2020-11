Andrea Escalona narra cómo fueron los últimos momentos que vivió con su mamá, Magda Rodríguez

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La muerte de Magda Rodríguez tomó a todos por sorpresa, en especial a su hija Andrea Escalona, quien era su inseparable, por lo que en medio del inmenso dolor compartió cómo fueron los últimos momentos que vivió con su mamá.

Pese al difícil momento que atraviesa, la actriz y conductora reapareció este lunes en el matutino ‘Hoy’, en donde compartió unas palabras de despedida a su mamá, quien perdió la vida a los 57 años.

“Al llegar sentí a mi mamá, porque yo sé que Magda está ahorita aquí con todos nosotros. Ella era la mejor mamá del mundo, la mejor productora, la mejor jefa, con una sonrisa y siempre quería ayudar a todo el mundo. Nunca se quejaba, por eso yo no entendí, ayer que la encontramos, lo que pasó“, expresó en el programa.

A su salida de Televisa San Ángel, compartió unas palabras con los medios de comunicación que ya la esperaban, con quienes narró cómo fue su último encuentro y de qué hablaron una noche antes de su muerte.

“Antes del Tenorio, estuve con ella en su casa, me fui al teatro. Había quedado de ir a dormir con ella porque no se sentía muy bien, no me especificaba de qué, pero simple y sencillamente tenía una carga de chamba en la semana y no se sentía muy bien; luego me canceló y me dijo que mejor no que no fuera a tener algo contagioso, que mejor nos viéramos el domingo. El domingo le marqué y no me contestaba“, pero como si tuviera un presentimiento, le pidió a la persona de servicio que la despertara antes de las 11 de la mañana: “le hablé a Mayra que trataba con nosotros, le dije que la fuera despertar ‘No despiértala ahorita’ y ya fue que la encontró como la encontró y me fui corriendo de Santa Fe para San Ángel y llegamos mi tía y yo“, explicó Escalona ante la cámara del periodista Eden Dorantes.

Sin embargo, la pregunta que surgió inmediatamente después de darse a conocer la triste noticia fue de qué murió Magda Rodríguez, pues al parecer era una persona que gozaba de salud y nunca presentó alguna enfermedad que pusiera en riesgo su vida, por lo que fue su hija quien confirmó que murió a consecuencia de un shock hipovolémico: “Le estalló algo por dentro”, señalo.

Por oro lado, agradeció que su mamá no tuviera una muerte dolorosa y aseguró, la recordará como una mujer que disfrutó al máximo su vida, dejando claro que está dispuesta a seguir con su legado.

Asimismo, reveló que las cenizas de su mamá serán trasladadas a su casa de campo ubicada en Villa del Carbón, Estado de México, en donde también se encuentran los restos de sus abuelos y bisabuela.

Antes de finalizar agradeció todas las muestras de cariño recibidas por el público y compañeros de trabajo con quienes compartió su vida.