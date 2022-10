Andrea Escalona muestra por primera el rostro de Marco, papá del bebé que espera

Andrea Escalona celebró su primer baby shower, en donde por primera vez dejó ver el rostro de Marco, papá del bebé que espera.

El pasado mes de junio Andrea Escalona confirmó su primer embarazo y desde entonces no ha dejado de expresar lo feliz que la tiene esta nueva etapa en su vida, en especial durante sus viajes a la playa donde presume cuánto ha crecido su pancita y se muestra en trajes de baño con los que recibe halagadores mensajes.

Pero en esta ocasión, fue durante su primer baby shower en donde la hija de la fallecida productora Magda Rodríguez se dejó ver por primera vez junto a su pareja sentimental, de quien solo ha revelado que se llama Marco y es originario de Acapulco, Guerrero.

En la serie de fotografías que compartió a través de su perfil oficial de Instagram, la presentadora del programa ‘Hoy’ se mostró emocionada porque ya falta muy poco para conocer a su bebé y por supuesto toda su familia se reunió para celebrar la próxima llegada de un nuevo integrante.

“Gracias a mi tía Georgina y mi prima por organizar el primer baby shower familiar. Llenos de amor y buenos deseos esperando a nuestro bb“, escribió junto a la serie de fotografías.

Sin embargo, lo que llamó la atención de sus fanáticas fue que por primera vez mostró el rostro de Marco, papá del bebé que espera, en donde ella aparece dándole un tierno beso con el que demostraron que están más que felices viviendo esta nueva etapa de sus vidas.

Y es que al parecer Andrea Escalona se cansó de las criticas que constantemente recibía por ocultar el rostro de su pareja, en donde incluso aseguraban que se trata de un hombre casado o que se avergonzaba de él, tal como sucedió en una publicación anterior, en la que ella posó luego de realizar una ceremonia de bienvenida para su bebé.

En aquella ocasión, los cuestionamientos y mensajes negativos le llovieron, por lo que ella no dudó en responder a una usuaria que le escribió: “Deja ver al papa de tu hijo, no te avergüences de él”.

A lo que Andrea Escalona lanzó la contundente respuesta: “Nada más alejado de la realidad, si de algo estoy orgullosa es del ser humano con quien comparto esta bendición“.

Poco antes, compartió la emotiva ceremonia de bienvenida para su bebé, en donde nuevamente dejó ver su avanzado embarazo mientras viste un bikini ligero. View this post on Instagram A post shared by andy_escalona (@andy_escalona)

También te puede interesar:

–Andrea Escalona luce en las playas de Acapulco su pancita de embarazo con traje de baño traslúcido

–Tras anunciar que está embarazada, Andrea Escalona revela quién es el papá de su bebé

–Susana Dosamantes le hizo una petición especial a Andrea Escalona antes de morir