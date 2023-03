Así es el lugar donde Adamari López celebrará la primera comunión de la pequeña Alaïa

La presentadora boricua Adamari López, de 51 años, celebró hace unos días el cumpleaños 8 de la pequeña Alaïa con temática de la serie ‘Wednesday’ y ahora ya está organizando la que será su primera comunión.

Por medio de un video, compartido en Facebook y con duración de poco menos de cinco minutos, la Chaparrita de Oro se mostró orgullosa del gran paso que dará su hermosa hijita, así como del lugar que eligieron para tan importante acontecimiento.

“Mi gente linda, vinimos a ver el salón para la primera comunión de Alaïa y me da muchísima emoción todo esto. Todo va acorde a como lo he soñado, le he puesto mucho corazón a esta celebración porque no solo será un momento especial para mi princesa, sino también para toda la familia que viene acompañarla en este gran paso”, se lee en el texto con el que la presentadora de ‘Hoy Día’ acompañó su material.

El festejo se llevará a cabo en un salón de dos pisos al interior del emblemático Hotel Biltmore, ubicado en Coral Gables, en Florida.

“Nos da muchísima emoción poder venir y hacerlo aquí. Me parece que la estructura del lugar va con el evento. Estoy en el salón que tanto soñé y deseaba para hacer el evento porque aquí hay muchos salones, pero este salón me parecía muy bueno. Estamos haciendo la caminata por el salón, que no me lo habían confirmado. Yo le pongo muchísimo corazón a cada uno de los eventos que hago de Alaïa y me parecía que esta era una ocasión importante porque, además, vienen todos los miembros de nuestra familia”, se escucha decir a la también actriz.

Aunque todavía no da detalles del montaje que tendrá el evento de su hijita, adelantó que contará con dos ambientes.

“Aquí está el lugar donde vamos a estarlo celebrando y después se los enseñaré, el día de la primera comunión cuando ya lo tenga todo montado, pero, mientras tanto, es un lugar que tiene dos espacios, va a tener dos ambientes. La parte de abajo con todo lo que será la comida, la bebida, las mesas y, quizá, esta parte de acá arriba, como para que los niños jueguen, celebren, bailen, se diviertan también en esta área”, fue como Adamari concluyó el video que está organizando con el apoyo de expertas en la materia, pero también de Toni Costa.

