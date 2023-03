Dulce María no descarta que Poncho Herrera pudiera unirse a la gira de RBD más adelante

Dulce María no para con sus compromisos laborales, a pesar de la confirmación del reencuentro de RBD con una serie de exitosos conciertos en México, Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica, pues la también actriz protagoniza la telenovela “Pienso En Ti” con David Zepeda.

Fue durante la presentación del citado proyecto televisivo, donde cantante confesó su sentir por la gran expectativa generada por la banda originada en el melodrama casero “Rebelde”.

“Estamos muy emocionados, como muy impactados por la respuesta de la gente con los sold out de todo, y vamos con la compañía más grande que hace conciertos”, dijo Dulce a los medios de comunicación.

“La verdad es que no me esperaba toda esa revolución que ha pasado y para mí nada, yo dije ‘voy a hacer la novela va a estar muy pesado, pero va’, y de repente llega un huracán con la gira que no estaba pensada para… pero como te digo, los tiempos de Dios son perfectos”, agregó.

Ya de lleno en el tema del reencuentro de RBD, Dulce María contestó a la interrogante sobre si Alfonso Herrera podría aún formar parte de la gira o echarse un palomazo con ellos en alguno de los conciertos que ofrecerán, pues es el único que hasta el momento ha declarado que no participará en el “Soy Rebelde World Tour”.

“La rebelde… que siempre vamos a ser rebeldes los seis y creo que parte de ser rebeldes es seguir nuestros sueños y hay que respetar eso y que… Claro [se puede integrar], no sabemos [si más adelante], pero siempre vamos a ser rebeldes todos”, expuso.

Alfonso Herrera declina ser parte del reencuentro de RBD

Recientemente fue el propio Alfonso Herrera quien anunció que declinó la invitación para volver con sus excompañeros de grupo a los escenarios porque para él, su prioridad es la actuación.

Sin embargo, su decisión ha sido muy polémica, pues hasta se rumoró “que no le habían llegado al precio”, algo que el propio famoso ya desmintió y les deseó el mayor de los éxitos a sus colegas.

