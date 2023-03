Galilea Montijo y el último mensaje de amor a su ex en redes sociales ¿Qué le dijo?

Galilea Montijo nos dejó con el ojo cuadrado después de que nos sorprendiera la noticia de que fue la tercera conductora del programa “Hoy” de Televisa que se divorcia en menos de un mes. Por ello nos dimos a la tarea de averiguar cuál fue el último mensaje de amor en redes sociales que le dedicó a su ex Fernando Reina, antes de anunciar esta lamentable noticia.

Sorpresivamente, en su cuenta de Instagram, se ve que el último mensaje más reciente a Reina fue el pasado junio de 2021. Cuando lo felicitó por ser el Día del Padre.

Se desconoce si borró mensajes anteriores, pero este es el único que aparece en su cuenta, o si los tiene ocultos.

Para ese momento, Galilea le puso un sentido mensaje al padre de su único hijo, Mateo, pues le puso una tierna descripción para celebrarlo como se debe. Ya que le destacó la labor que hace con sus hijos, pues Mateo es el tercero, ya que tuvo dos antes en su antigua relación.

Por lo que la separación con Gali significa el segundo divorcio de Fernando, mientras que hasta donde sabemos es el primero para la famosa conductora de Guadalajara.

“Feliz día del padre Fernando Reina no tengo palabras para agradecerte todo lo que haces por tu familia. Nunca me cansaré de decir el gran papá que eres. Te amo”, escribió la presentadora, quien lo compartió junto a una foto de su ex con sus hijos.

Esta decisión y anuncio ha desatado una ola de comentarios y especulaciones sobre lo que pudo suceder en el matutino de Televisa. Pues al darse las separaciones de Andrea Legarreta y Erik Rubín, así como la de la otra presentadora, Tania Rincón, bien dice Gali, parece un mal chiste.

¿Cómo anunció Galilea Montijo su separación?

Justo Gali usó sus redes sociales para lanzar un comunicado en el que anunciaba su separación del político y empresario del estado de Guerrero, en México. View this post on Instagram A post shared by GalileaMontijo (@galileamontijo)

Y con quien estuvo 11 años de matrimonio. Esta no era la primera vez que las especulaciones sobre una posible separación alcanzaban a Montijo, pero sí es la primera en la que la conductora lo confirmó, después de que diversas revistas mexicanas revelaron que sus problemas vienen desde hace más de un año.

