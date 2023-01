Galilea Montijo abre su corazón y confiesa la relación más tóxica que tuvo y la llevó a bajar repentinamente de peso

La vida personal de Galilea Montijo ha tenido sus altibajos como cualquiera, pero en esta etapa donde está a punto de cumplir 50 años, decidió que era momento de abrir su corazón y contar pasajes de su vida que la han llenado de experiencia, como lo han sido sus relaciones amorosas.

Y es que Gali ha protagonizado diversos romances que han estado bajo el ojo del huracán como el que sostuvo con el famoso exfutbolista, Cuauhtémoc Blanco.

Pero esta vez decidió hacer a un lado esas polémicas y sincerarse al revelar su relación más tormentosa y que puso en jaque su salud, ya que sostuvo un noviazgo tóxico en donde la llevó a pesar apenas 91 libras (41 kilos).

Durante una emisión más del programa de Televisa “Netas Divinas”, la conductora de “Hoy” no pudo contener las lágrimas al hablar sobre esta relación que tanto daño le hizo.

En este episodio Galilea fue cuestionada acerca de alguna relación en la que en determinado momento se dio cuenta que no le hacía bien seguir en ella, pero que no se atrevía a dejarla ya sea por miedo u alguna otra razón.

Si bien Montijo destacó que cada una de las relaciones complicadas que ha tenido ha logrado superarlas con éxito, hubo una en particular que fue demasiado “tóxica”. Gali recordó que junto a su entonces pareja no sentía que era suficiente, y esto la llevó a bajar muchísimo de peso.

La también actriz confesó que le costó salir mucho de esta relación, pese a que su pareja solía llegar a su casa con las camisas manchadas de labial rojo, lo que para ella denotaba infidelidades.

“Fue la relación donde más me costó salir y donde más fea me sentí en la vida, físicamente. Llegó un punto en el que me sentía… escuchen esto. Yo ahorita peso 152 libras. Digo, tengo mis caderas. En esa relación yo pesaba 90 libras”

A pesar de que a ella le tocó vivir este duro momento, Gali se mostró más que sorprendida al recordar este instante en su vida. Cuando se puso analizar por lo que estaba viviendo fue cuando una de sus amigas le preguntó si se estaba drogando, comentario que la hizo recapacitar respecto a su aspecto físico ya que, aseguró, se veía muy mal por su bajo peso