John Bolton no cree que los cárteles mexicanos deban ser etiquetados como organizaciones terroristas

El exconsejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, se opuso a la idea de etiquetar a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas extranjeras como lo han solicitado algunos legisladores republicanos tras el asesinato de dos estadounidenses en Matamoros.

En entrevista con ‘Morning in America’, Bolton dejó en claro que la etiqueta no resolvería los problemas relacionados con los cárteles de la droga “no subestimemos su amenaza, lo he estado tomando durante mucho tiempo. Estábamos muy preocupados por eso en la administración Trump. Los cárteles en México, los cárteles en Colombia han ido creciendo en fuerza”.

Incluso dijo que poner etiquetas más allá de resolver un problema, podría desencadenar otros “pero creo que complica las cosas etiquetar algo tan malo como los cárteles de la droga como una organización terroristas. No son como Hamás o Hezbolá. Es una amenaza diferente, es un problema grave. Como digo, no lo subestimo en absoluto, pero creo que los trucos retóricos no ayudan a promover la política”.

Bolton, quien también tuvo una intervención en el programa Cuestión de Poder, aclaró que los cárteles de la droga de México son una “amenaza civil” en varios países latinoamericanos, pero “fundamentalmente son operaciones criminales”.

Sobre sí Estados Unidos debe intervenir en México para enfrentar la situación, el exasesor de Trump indicó que no es necesario “desplazar la soberanía del Gobierno de México para lidiar con el problema”, pero sugirió que el país dirigido por Joe Biden sí debería estar en conversaciones con su país vecino para tener una presencia militar al sur de la frontera para ayudar a combatir los cárteles,

Hay “que trabajar con México como Estados Unidos lo hizo anteriormente con Colombia para aumentar las respectivas fortalezas para destruir los carteles”.

