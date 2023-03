Actualmente hay más de 550 ciudadanos estadounidenses desaparecidos en México: reporte

El secuestro de 4 estadounidenses en México y la reciente desaparición de tres mujeres de Texas que viajaron al país vecino abrió la discusión sobre la desaparición de estadounidenses en México y un reporte revela que hay más de 500.

De acuerdo con un registros públicos citados por The Washington Post, actualmente hay 550 estadounidenses desaparecidos en México, cifra a la que recientemente se unieron tres mujeres de Texas que cruzaron hacia México a finales de febrero y no se sabe nada de ellas.

De acuerdo con el diario, esos más de 500 desaparecidos son un porcentaje ínfimo de los millones de ciudadanos estadounidenses que viajan a México cada año por vacaciones y trabajo.

De esa cifra de estadounidenses reportados como desaparecidos en el país vecino de la mayoría no se sabe si aún están con vida y muchas de esas personas llevan más de cinco años sin que se sepa algo o se tenga rastro de ellas tras cruzar la frontera sur.

Algunas de las familias de esos desaparecidos han criticado tanto a las autoridades de Estados Unidos como a las de México por no buscar a sus familiares con la celeridad y esfuerzo con el que se movieron para encontrar a los cuatro estadounidenses secuestrados en Matamoros, Tamaulipas.

Millones de estadounidenses viaja a México cada año

De acuerdo a lo reportado por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, durante 2021 hubo 10 millones 77 mil viajes aéreos de ciudadanos estadounidenses a México, lo que representó un incremento del 100.9% con respecto al 2020, cuando se registraron al pasar de 5 millones 16 mil viajes .

A esos más de 10 millones de viajes en avión, se sumaron 18 millones 712 mil estadounidenses que llegaron a México utilizando medios de transporte distintos al aéreo, esto es 14.3% más a lo registrado en el 2020.

Además, como los cuatro secuestrados que viajaron a México por cuestiones médicas, casi un millón de estadounidenses viajan a México cada año para obtener atención médica, según el Consejo Mexicano para la Industria del Turismo Médico. En muchas ciudades fronterizas, se trata de una de las industrias de más rápido crecimiento.

