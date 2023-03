‘Chicharito’ Hernández confesó que le gustaría cenar con Meryl Streep y Ronaldo Nazário

En medio de la inactividad por su lesión, Javier ‘Chicharito’ Hernández se ha volcado más a su segundo hobbie: las transmisiones en vivo a través de Twitch. En uno de esos directos, el delantero mexicano accedió a realizar una dinámica con sus seguidores en la que reveló el nombre de cuatro personas vivas o muertas con las que le hubiese gustado o gustaría irse a cenar una noche.

Freddie Mercury, Meryl Streep, Ronaldo Nazário y Tomás Balcázar (abuelo de ‘Chicharito’) fueron las cuatro personas que el atacante de Los Angeles Galaxy eligió en la dinámica.

Hernández compartió en su cuenta oficial en TikTok el video y explicó el motivo de sus elecciones. “Hoy me hicieron una pregunta de con qué cuatro personas vivas o muertas tendrías alguna comida. Entonces yo me fui con temas específicos que desde niño me han gustado. La cinematografía, la música o el fútbol”.

Con respecto al cantante ya fallecido, el veterano delantero precisó que lo lo escogió por la autenticidad de su vida, por la voz y lo que este le generaba al ex Chivas de Guadalajara. La segunda en la lista fue la actriz estadounidense Meryl Streep, a quien considera “la mejor de todos los tiempos”. Posteriormente, se decantó por un futbolista que fue ídolo para muchos. Se trata del brasileño Ronaldo Nazário.

Para ‘Chicharito’ no sólo fue su “idolazazazo”, sino su “todo” desde niño. Finalmente, Hernández quiso elegir a alguien de ssi entorno personal como su abuelo Tomás Balcázar, internacional y mundialista con el Tri.

El clip compartido por el jugador alcanzó 1.3 millones de reproducciones, más de 180,000 likes y cientos de comentarios entre los que destacó el del streamer Juan Guarnizo. “Te quiero mucho, ‘Chicha'”, a lo que el azteca respondió con besos.

“Te quiero ‘Chicha’, espero pronto narrar otro gol tuyo”, escribió el comentarista Antonio Camacho. “Cuando dijo Freddie y Meryl, dije: este señor sabe de la vida”; “Excelente decisión mi ‘Chicha’, ya regresa a Chivas”, fueron algunas opiniones de los internautas.

Javier Hernández no ha podido jugar con LA Galaxy en la MLS debido a una irritación en la zona del tendón de la corva que sintió en los entrenamientos.

