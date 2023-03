Eduin Caz hace petición a Daisy Anahy durante un concierto: “Ya perdóname, chiquita preciosa”

Fue durante la reciente entrega de Premio Lo Nuestro, donde Eduin Caz agradeció de manera pública a su “exesposa” Daisy Anahy, tras recibir seis galardones, destapando ahí la noticia de la separación.

Sin embargo, las especulaciones sobre una posible ruptura fueron confirmadas por el propio intérprete de “En Tu Perra Vida” en sus redes sociales, asegurando que ya no está con la madre de sus hijos, quien está en espera de su tercer bebé.

Pese a lo anterior, Eduin Caz de Grupo Firme no se rinde y confesó que anda “haciendo su lucha” para recuperar su matrimonio con la influencer.

Eduin Caz pide perdón a su esposa durante una presentación

Durante el primer concierto de Grupo Firme en el Foro Sol de la Ciudad de México, Eduin Caz recordó a su ex Daisy Anahy y hasta le lanzó un mensaje.

“Y si no me voy es porque todavía no quiero, ya perdóname chiquita preciosa, oigan bueno lograron su cometido toda la bola de haters, pero está bien así me tocaba”, dijo.

“A mí me van a perdonar y se van a pelar la ver%$”, comentó Eduin Caz, mientras otro de los miembros de Grupo Firme expresó: “Seguimos en la batalla”.

Te puede interesar:

–Grupo Firme: Esto cobraba por un concierto en los comienzos de su carrera

–Fotos: Eduin Caz estrena lujoso nuevo avión y así lo presume: “Los sueños se cumplen”

–Daisy Anahy, ex pareja de Eduin Caz de Grupo Firme, reveló que ya no tendrá una niña ¿qué pasó? | VIDEO