Ganador del Super Bowl LVI con los Rams llega a Miami Dolphins tras cambio de jugadores

Jalen Ramsey, exestrella defensiva de Los Angeles Rams, con el que conquistó el Super Bowl LVI ante Cincinnati Bengals, fue enviado este domingo a Miami Dolphins a cambio del ala cerrada Hunter Long y una selección de tercera ronda del Draft de este año.

“¡Oré por esto específicamente durante un mes y ahora está sucediendo! Miami Dolphins, ¡vamos!”, escribió el esquinero en su cuenta de Twitter luego del acuerdo entre ambos equipos.

I prayed for this specifically for about a month & now it’s happening! 🙏🏾@MiamiDolphins LETSGO! 🧡 — Jalen Ramsey (@jalenramsey) March 12, 2023

Es por este motivo que Dolphins logró reforzar su defensiva con un esquinero luego de la partida de Byron Jones, quien pasó a la agencia libre. Ramsey firmará con Miami un contrato por 25 millones de dólares para la temporada 2023 gracias a este cambio.

El jugador nacido en Smyrna, Tennessee, ha sido seis veces Pro Bowl. Llegó a la NFL vía los Jacksonville Jaguars que lo seleccionaron en la primera ronda del Draft del 2016.

En ocho temporadas, el exestelar de Florida State en el fútbol colegial ha disputado 108 partidos, acumula 452 tackleadas y 19 intercepciones; ha provocado cuatro balones sueltos y cuenta con una anotación.

En la temporada 2022 Jalen Ramsey fue el tercer mejor esquinero de la liga con cuatro intercepciones, 18 pases defendidos, tres balones sueltos forzados y dos capturas de ‘quarterback’. Fue la tercera vez en su carrera que consiguió cuatro intercepciones.

En Miami el esquinero reforzará una defensiva que ya cuenta con: el ala Christian Wilkins; el apoyador Jaelan Phillips, tomado en la primera ronda del Draft 2021; el estelar Bradley Chubb, apoyador externo dos veces Pro Bowl; el esquinero Xavien Howard, y el profundo Jevon Holland.

Despedida de Los Ángeles

“¡Antes de continuar, quiero decir que los amo y gracias a los fanáticos de LA Rams! La verdad es que tengo mucho más que decir, pero tal vez en otro momento. Necesito que todos sepan esas dos cosas”, dijo el nuevo jugador de Miami en Twitter. Before I continue on, I wanna say I love you & thank you LA Rams & LA Rams fans! I truthfully have so much more to say but maybe another time.



Need y’all to kno those two things tho 🤟🏾— Jalen Ramsey (@jalenramsey) March 12, 2023

