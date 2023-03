La NASA revela las imágenes inéditas y más nítidas de “rayos solares” en Marte

La NASA publicó las imágenes más nítidas que se tienen hasta ahora de unos “rayos solares” visibles en una nubes durante un atardecer del planeta Marte.

El pasado 2 de febrero, el rover Curiosity realizó una captura panorámica de 28 imágenes individuales de un fenómeno de nubes crepusculares, que se viene registrando desde enero y concluirá a mediados de marzo.

Well, this is a first… 😍

As I watched the sunset last month, I captured something spectacular: My team says these are some of the most clearly visible images of sun rays we've ever seen on Mars! pic.twitter.com/HIgzZHdAyV

— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) March 6, 2023