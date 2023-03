Sigue la violencia en la Liga MX: Fan de Tigres de la UANL golpeó a hincha de Club América (Video)

Desde que el inició el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, los episodios de violencia han sido una constante en los distintos estadios de México. El sábado, en la jornada 11 de certamen que enfrentó a Tigres de la UANL y Club América en el Estadio Universitario, se pudo ver como un hincha del conjunto local agredió a uno que vestía los colores americanistas.

Tras la derrota que se llevaron los felinos (0-2) los ánimos en la grada se caldearon tanto que el portero Nahuel Guzmán trató de calmar a la fanaticada desde el campo. En ese ínterin, un fan aprovechó para desquitarse con su par de las Águilas del América.

A través de las redes sociales circuló un video donde se puede ver a un hombre vistiendo los colores de Tigres de la UANL golpear a un hincha con playera del conjunto azulcrema que estaba retirándose del estadio.

En la grabación es totalmente visible el momento en el que el seguidor local empuja a una persona a la que posteriormente le propina un puñetazo cerca del estómago. En la parte final del clip también se aprecia cunado otro hincha le pide que se detenga.

En Twitter, las opiniones de rechazo a esta acción fueron una constante e incluso solicitaron a sanciones al respecto al presidente de la Liga MX, Mikel Arriola.

“¿Habrá alguna sanción para el Club tigres por parte de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) Mikel Arriola? ¿O a esta afición le perdonan todas las agresiones que le causan al rival?”, escribió un fan que compartió el audiovisual.

“Deberían identificarlo con el ID fan y que no vuelva a entrar”; “Que frustrante es ver que lleguen al contacto físico por el fútbol. Gente sin cabeza ni raciocinio, ojalá no vuelva a entrar al estadio nunca”; “Cuando es contra Tigres da igual que lo incluyan o que no lo incluyan. No pasa nada”, fueron algunas reacciones de los internautas.

Violencia en La Liga MX

Jornada 4: Hinchas de Atlas y Santos Laguna. Golpes y detonaciones.

Jornada 8: Afición de Atlas agrede a fan de Tigres de la UANL.

Jornada 10: Fanáticos de Rayados de Monterrey pelearon.

Jornada 10: Club América vs. Pachuca. Mujeres pelearon en la zona VIP del Estadio Azteca.

