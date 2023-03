Xavi Hernández dijo estar triste ante trato hostil al FC Barcelona en medio de escándalo arbitral

El FC Barcelona vive momentos de tensión luego de que la justicia local lo acusara directamente de comprar árbitros en España. Este sábado, los catalanes jugaron como visitantes ante el Athletic Club de Bilbao en el Estadio de San Mamés y recibieron un trato hostil que entristeció al entrenador Xavi Hernández.

En la rueda de prensa después del partido, el DT manifestó su decepción con respecto a las muestras de repudio que vivió junto a sus jugadores. “Respeto al público de San Mamés. Siempre me han tratado muy bien y me sorprende este ambiente de hostilidad hacia el Barca y me entristece. Juzgar antes de tiempo no es bueno para la sociedad”, indicó tras la victoria 0-1de sus dirigidos.

“El público es soberano y respeto las opiniones de todo el mundo, pero me entristece”, sentenció. El Barca se tuvo que enfrentar al peor de los ambientes gracias a las acusaciones de corrupción que pesan sobre la entidad.

Los fanáticos presentes en el estadio dedicaron cánticos al ritmo de “a segunda oe”, en una clara alusión a una de las posibles sanciones que podría enfrentar el club en caso de que se compruebe su culpabilidad en este conflicto de intereses donde se pagó por casi dos décadas a un alto cargo del Comité de Árbitros.

Los jugadores también sufrieron en carne propia el rechazo del público en el momento en el que arrojaron al campo billetes de colores con la palabra mafia acompañada del signo de dólar ($).

🎟️ Así son los billetes que algunos aficionados del @AthleticClub han tirado al césped de San Mamés en el minuto 30



🛑 "¡Mafia $!"



🗣️ En la grada se ha escuchado “A Segunda oe”



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/BYsUBkFmQn — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 12, 2023

Por si fuera poco, la polémica incrementó aún más cuando anularon un gol a Iñaki Williams, jugador del conjunto local. Una decisión con la que Xavi concuerda, pues considera que hubo mano previa. Este domingo se conoció que el Real Madrid será uno de los clubes que participará en la acusación contra el FC Barcelona en pro de defender sus intereses.

