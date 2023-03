Fiscalía pide a un juez que dos exentrenadores del FC Barcelona declaren sobre escándalo arbitral

Luis Enrique y Ernesto Valverde serían los dos entrenadores con pasado en el FC Barcelona que ahora están siendo ligados a este escándalo de supuesta corrupción arbitral. Al parecer, la Fiscalía de Barcelona habría solicitado al juez de la causa que cite a los dos estrategas para declarar como testigos en el caso conocido popularmente como “Negreira”.

De acuerdo con información revelada por El País, el motivo de este pedido radica en averiguar si los directores técnicos tenían conocimiento de los supuestos informes arbitrales mientras trabajaban para el club azulgrana.

Exentrenador del FC Barcelona. Luis Enrique dirigiendo a la selección de España en el Mundial de Qatar 2022. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP) (Photo by JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images).

Básicamente, la Fiscalía intenta aclarar hasta qué punto resultaban útiles estos supuestos dossiers, ya que en la denuncia que se presentó el pasado viernes se acusó al FC Barcelona de intentar obtener arbitrajes favorables a través de los pagos a Enríquez Negreira. Es preciso recordar que la institución catalana abonó más de $7 millones de dólares por 17 años al vicepresidente del Comité de Árbitros con la finalidad de obtener informes detallados sobre los silbantes.

Hace 24 horas el FC Barcelona se enfrentó al Athletic Club de Bilbao, equipo dirigido por Ernesto Valverde, quien en la rueda de prensa posterior al encuentro fue preguntado por este asunto. En el cuestionamiento se hizo alusión a que los blaugranas ganaron Liga y Copa justamente en el último año de pagos a este alto cargo.

Valverde pensó muy bien su respuesta y trató de zanjar el asunto con una respuesta netamente deportiva. “En Barcelona ni sabía que existían. No tenía ni idea de todo esto”.

“Estoy pensando… Ganamos la liga con 14 puntos sobre el segundo y 17-19 sobre el tercero, no me acuerdo. Y la Copa la ganamos con un 5-0 al Sevilla en la final. No creo que hubo mucha discusión sobre quién era el mejor equipo esa temporada”, añadió.

Exestratega del FC Barcelona, Ernesto Valverde. Ahora dirige al Athletic Club de Bilbao. (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images).

El DT de 59 años entrenó al Barca entre 2017 y 2020 y fue precisamente el reemplazo de Luis Enrique, quien ocupó el cargo desde 2014 hasta 2017. En los últimos años fue seleccionador de España y dirigió el último Mundial de Qatar 2022 con La Roja. Hasta el momento, este último no se ha pronunciado públicamente sobre el caso.

