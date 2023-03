A qué signos del zodiaco pertenecen las amigas más falsas, según la astrología

Las amistades falsas pueden ser difíciles de identificar y es posible descubrir que están por interés hasta que ya es demasiado tarde. Resulta que el horóscopo nos ayudar a predecir qué tipo de amigas son las más hipócritas, de acuerdo con su signo del zodiaco.

Según la astrología es probable que las mujeres de estos signos zodiacales se acerquen a ti cuando necesitan que hagas algo por ellas, adoptan una actitud cariñosa y fingen ser tus grandes amigas, pero desaparecen si eres tú la que requiere su apoyo.

Desde luego no siempre se comportan así estos signos, pero poseen una mayor predisposición a ser falsas amigas con quienes no sienten una conexión verdadera. Son leales con pocas personas pues no abren su corazón fácilmente, así que no debes tomarlo personal, quizá con el tiempo nazca una amistad sincera. ¿Quiénes son estos signos? Conócelas a continuación.

Las mujeres Géminis tienen la peor reputación del Zodiaco. Las señalan como dos caras por su personalidad camaleónica. Saben adaptarse fácilmente a cualquier circunstancia, lo cual, puede ser considerado como algo hipócrita.

Si se encuentran encabezando este listado se debe, en parte, a que también es uno de los signos más envidiados e incomprendidos, pero también es cierto que actúan priorizando sus intereses.

A las mujeres Sagitario les cuesta trabajo formar amistades sólidas pues tienden a ser independientes. Es posible que vean por sí mismas y se acerquen a ti cuando quieren algo, por ejemplo, que las acompañes a un viaje, pero te abandonan si encuentran la oportunidad de una aventura de una noche.

Las mujeres Leo aman ser el centro de atención y se roban involuntariamente la mirada de todas tus amigas. Según el portal Thoughtcatalog.com pueden fingir ser personas que no son cuando tienen un objetivo en mente, por ejemplo, adoptar una actitud diferente frente a un chico para gustarle o entrar en tu círculo de amistades.

Sigue leyendo:

· Las mujeres con el carácter más fuerte del Zodiaco

· Las mujeres del zodiaco más inalcanzables para los hombres

· Las 4 mujeres del zodiaco más fieles en las relaciones románticas