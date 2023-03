Congresistas exigen que DHS resuelva los problemas de la aplicación CBP One

Los legisladores Raúl M. Grijalva y Jesús “Chuy” García, junto a otros 33 miembros de la Cámara de Representantes y varias organizaciones proinmigrantes, enviaron el martes una carta a Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) expresando su seria preocupación por las iniciativas anunciadas la Administración Biden para restringir drásticamente los derechos de los solicitantes de asilo en la frontera de EE.UU. con México.

La carta también solicita a la administración que tome medidas inmediatas para resolver los problemas de equidad, accesibilidad y usabilidad de la aplicación móvil CBP One que ha impedido que las personas que buscan asilo en los puertos de entrada (POE) programen citas y ha hecho imposible que las familias hagan citas para pedir asilo como un bloque.

CBP One requiere que los usuarios envíen fotos como parte del proceso de ingreso de información y la tecnología de comparación facial que utiliza con frecuencia identifica erróneamente a personas de color, niños y migrantes transgénero

Algunos inmigrantes, particularmente aquellos con tonos de piel más oscuros, han informado que CBP One rechaza las fotos requeridas, retrasando o rechazando sus solicitudes.

De manera similar, se han reportado muchos problemas asociados con la captura de imágenes de bebés y niños pequeños. Los migrantes transgénero pueden presentarse de manera diferente en la frontera que en el momento de la captura de la foto, lo que genera problemas en los puertos de entrada cuando acuden a sus citas.

“Las familias que viajan miles de millas para buscar seguridad en el extranjero tienen derecho a la dignidad y el respeto cuando llegan a nuestra frontera”, dijo el congresista García. “La tecnología debe usarse para facilitar el procesamiento, no para crear un sistema escalonado que trate a los grupos de manera diferente según su situación económica, identidad de género, edad, idioma, nacionalidad o raza”.

“Estamos profundamente preocupados por los problemas tecnológicos y la accesibilidad de CBP One App y los desafíos que crea para el proceso de solicitud de asilo”, dijo el congresista Grijalva. “Es imperativo que estos problemas se resuelvan rápidamente y que durante todo el proceso de solicitud de asilo las familias permanezcan juntas y se priorice la transparencia”.

Los congresistas piden que se tomen todas las medidas posibles para garantizar que las personas que buscan asilo en los puntos de entrada en la frontera tengan acceso a pedir asilo de acuerdo con la ley de refugiados de EE.UU. y no se les rechace cuando no hayan usado o no hayan podido usar CBP One para programar una cita.

