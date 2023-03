El Philadelphia Union no deja posibilidad para la sorpresa y aplasta 4-0 a los salvadoreños del Alianza

Con magistral actuación del colomboestadounidense Andrés Felipe Perea, el Philadelphia Union humilló en casa al Alianza FC de San Salvador con marcador de 4-0, en un juego en el que los dirigidos por Jim Curtin no dejaron espacio para la sorpresa, luego de haber cedido un empate sin goles en tierras salvadoreñas. De esta manera los actuales subcampeones de la MLS, sellan su pase a los cuartos de final de la Concachampions.

Al minuto 41 de la primera mitad, el salvadoreño Alexis Renderos fue expulsado por doble amarilla, hecho que dejó condicionado al Alianza que se terminaría marchando a los vestuarios en desventaja gracias al gol de cabeza de Damion Loew al minuto 46 del partido.

Daniel Gazdag desde los 12 pasos anotaba el segundo gol para Philadelphia luego de una mano en el área que tuvo que ser revisada y constatada por el VAR y que terminaría significando el segundo gol del Union que veía encaminado su pase a cuartos.

Andrés Felipe Perea apareció como revulsivo en el encuentro y se iba a convertir en la figura del encuentro con un fuerte disparo al minuto 81 de partido y a tan solo tres minutos colocaba el segundo en su cuenta personal y sellaba la goleada del Philadelphia Union que volvía a ganar un juego de Concachampions tras cuatro intentos fallidos. FIRST DOOP WITH THE U FOR @andresperea06! 🤩#DOOP | #SCCL23 | @TheChampions pic.twitter.com/2waYRKXnrb— PhilaUnion (@PhilaUnion) March 15, 2023 Incredible night for Perea, giving the Union a 4-0 win after his brace 🙌#DOOP | #SCCL23 | @TheChampions pic.twitter.com/IQJS75Diqy— PhilaUnion (@PhilaUnion) March 15, 2023

De esta manera, los dirigidos por Jim Curtin no dejaron dudas y obtienen su boleto a cuartos de final en donde están esperando por el Olimpia de Honduras o el Atlas mexicano, quienes se encuentran jugando al momento de terminar esta nota.

