Isabella Castillo presume su cuerpo en minibikini mientras descansa en un camastro

Para Isabella Castillo la primavera ha llegado, y por ello complació a sus fans publicando en sus historias de Instagram una fotografía en la que aparece en la playa y recostada en un camastro, luciendo su figura en minibikini mientras se broncea.

La bella actriz cubana (quien interpreta a Diana Ahumada en la serie “El señor de los cielos”) obtuvo hace unos días más de 124,000 likes en esa red social con unas imágenes que la muestran en Acapulco, luciendo su figura y contemplando el mar, destacando una foto en la que su novio Gabriel Romero le da un beso.

Actualmente Isabella promociona la película “La usurpadora”, en la que hace un doble papel y que se estrenará en Estados Unidos el 7 de abril. El filme de corte musical trata acerca de dos hermanas gemelas que son separadas al nacer pero que se encuentran por casualidad en Las Vegas; algunas de las canciones que se escuchan a lo largo de la historia son “Dame otro tequila”, “La vida es un carnaval”, “Bidi bidi bom bom” y “Livin’ la vida loca”. View this post on Instagram A post shared by Isabella Castillo (@isabellacastillodv)

