Miley Cyrus paró el tráfico con un ajustadísimo vestido y abrigo extravagante, ¡míralo aquí!

Foto: Guillermo Legaria for MC / Getty Images

La cantante Miley Cyrus nunca falla en sorprender a su público con despampanantes modelitos que van acorde a su personalidad extrovertida y despreocupada. Prueba de ello es su más look para un importante evento de moda de la casa ‘Gucci’. ¿En que consistió su atuendo? Aquí te contamos los detalles.

Con una sonrisa en el rostro, la intérprete de temas como “Wrecking ball”, The Climb” y “Flowers” posó sensualmente para una serie de fotografías que compartió desde su cuenta oficial en Instagram.

La estrella del show fue el flamante look que Miley Cyrus portó para la fiesta que celebró el lanzamiento de una colaboración entre la casa de moda Gucci y ESV, misma que tuvo lugar en Rodeo Drive en Beverly Hills.

Dicho modelito estuvo compuesto por un mini vestido negro con lentejuelas y un abrigo de piel sintética oversized en color verde. Además, la famosa decidió darle un toque atrevido con unas gafas de sol que no se retiró en ningún momento.

Además de impactar con su extravagante look, Miley Cyrus se volvió el blanco de piropos gracias a la silueta de infarto y belleza natural que presumió gracias a su elección de maquillaje y peinado.

“El look”, “Reina”, “La reina sabe que acaba de lanzar un álbum que es obra de arte”, “Hannah Montana está de vuelta”, “Ícono”, “El vestido brilla casi tanto como tú” y “QUE MUJEEEEEERRR DIOOOOS”, son algunas de las respuestas que la famosa recibió en la sección de comentarios.

A pesar de las buenas vibras que Cyrus recibió en sus redes sociales, no podemos olvidar que no todo ha sido miel sobre hojuelas durante las últimas semanas. Y es que recientemente se dio a conocer sobre la intención de su ex esposo, Liam Hemsworth, decidió emprender acciones legales en contra de la cantante por presunta difamación a través de su tema ‘Flowers’.

De acuerdo con el actor de “Los juegos del hambre” señala que si bien su nombre no se mencionó dentro de la canción, su imagen se ha visto dañada a tal punto que casi pierde su contrato con Netflix para estelarizar la serie “The Witcher”.

Seguir leyendo:

• Miley Cyrus presentará su nuevo álbum en un especial de Disney+

• Miley Cyrus luce su figura en body dorado al posar recostada en un auto

• Miley Cyrus estira su cuerpo al posar en atrevido minibikini rojo