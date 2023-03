En leggings estampados Gaby Espino se muestra haciendo ejercicio en su casa

Durante mucho tiempo Gaby Espino compartió en sus redes sociales videos en los que se mostraba durante su clase de Pilates, pero ahora sorprendió a sus fans al compartir un clip en Instagram en el que aparece en su casa, usando ajustados leggings estampados y haciendo una rutina con pesas, usando polainas en sus muñecas y hasta bailando a ritmo de reguetón.

A sus 45 años la bella actriz venezolana luce espectacular, y lo dejó ver en otro clip en el que aparece a bordo de una lancha y usando un microbikini de hilos, que le permitió lucir al máximo su perfecto bronceado.

Gaby ha dejado a sus fans esperando con ansias su nuevo proyecto, ya que hace algunas semanas publicó unas fotografías en las que aparece usando una cámara, y que complementó con el mensaje: “Felizzz haciendo lo q amo, con un SUPER CREW 🤪 🤍 Pronto les cuento! Sólo les digo q lo q viene está on 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 DE VUELTA AL RUEDO BABY😎✌🏻💣”. El post provocó emojis que compartieron famosas como Silvia Navarro, María León y Kimberly Dos Ramos. View this post on Instagram A post shared by Gaby Espino (@gabyespino)

