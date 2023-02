Gaby Espino cuenta la pesadilla que vivió en un aeropuerto

La actriz Gaby Espino está grabando en México su nueva serie y para este fin de semana tenía previsto viajar a Estados Unidos para celebrar el cumpleaños de su hijo, sin imaginar la pesadilla que iba a vivir en el aeropuerto.



Espino contó en una serie de historias en Instagram que el avión en el que viajaba se retrasó horas por una avería y no pudo abordar otro. La situación le generó ansiedad porque pensaba que no iba a poder viajar para celebrar con hijo Nickolas.

“Les juro que lloré de la impotencia”, explicó la actriz y empresaria con cara de preocupación mientras esperaba que se resolviera algo en el aeropuerto.

Gaby quería llegar a Miami para disfrutar horas con sus retoños e ir al salón de belleza porque debe volver a México el lunes para seguir con las grabaciones de la serie; que casualmente termina esta semana de rodar.

La actriz comentó que la situación se le escapó de las manos y tuvo que llamar a su hijo para contarle lo que estaba sucediendo

“Hay cosas que no podemos controlar, lo único que podemos controlar es cómo reaccionamos. Lloré en el momento porque me dio ansiedad, me dio desesperación de no poder llegar, pero respiré, y ya, no puedo hacer nada, llamé a mi hijo y le conté”, explicó Gaby Espino.

La empresaria contó que su hijo le pidió que no se subiera a ese avión si lo arreglaban porque no sabían si iba a quedar bien. “No, no te montes en un avión que está mal y están arreglando, ¿y si no lo arreglan bien?”, le dijo el niño.

Finalmente la actriz subió una historia para confirmar que sí logró llegar a Miami. Entre las cosas que quería hacer estaban pintarse el cabello y arreglar sus uñas y pudo hacerlo, según publicó en una historia este domingo.

“Bueno, contra todo pronóstico estoy en mi casa. Me pinté el pelo, estoy con mis hijos ¡Lo logré!”, dijo.

Gaby Espino se encuentra celebrando este domingo el cumpleaños número 11 de su hijo Nickolas, quien es producto de su relación con Jencarlos Canela. Aunque ellos tienen años separados han demostrado que se la llevan muy bien como amigos.

