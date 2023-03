La NASA presenta un prototipo del traje espacial que usará en su próxima misión a la Luna

Más flexibles y resistentes. Así serán los nuevos trajes espaciales que usará la tripulación Artemis III en la superficie lunar y presentó un prototipo que muestra importantes mejoras respecto a los usados en el programa Apolo.

Concebida para fines de 2025, los tripulantes de la Artemis III, entre los que figurará la primera astronauta que pise la Luna, arribarán al polo sur del satélite, donde pueden registrarse temperaturas “extremas” y condiciones ambientales “hostiles”. Para ello, lo harán enfundados en trajes del siglo XXI diseñados y fabricados por la compañía Axiom Space.

The next generation spacesuit. @NASA selected @Axiom_Space to develop the suits for the Artemis III mission to the lunar surface. The first prototype was revealed today during an event at Space Center Houston in Texas. https://t.co/qW96kLYIxl pic.twitter.com/icFDxv60IU

