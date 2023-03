“La Opinión Hoy”: ¿Necesitamos que Los Ángeles sea una Ciudad Santuario? 

Los concejales Hugo Soto-Martínez, Eunisses Hernández y Nithya Raman presentaron una moción para que Los Ángeles se convierta en Ciudad Santuario, esto llama la atención porque durante los 9 años que Eric Garcetti fue alcalde no la consideró necesaria.

La periodista Araceli Martínez Ortega estuvo presente en esta nueva emisión de “La Opinión Hoy” y ofreció más detalles sobre esta noticia:

“Esto es una propuesta de Ley Local para Los Ángeles (…) Una Ciudad Santuario es donde la policía no responde ante al Servicio de Inmigración y Aduana (ICE, por sus siglas en inglés), no informándole cuando arrestan a un inmigrante que no tiene documentos, que no tiene un estatus migratorio. Es decir, una Ciudad Santuario protege a los inmigrantes”, detalló Martínez Ortega.

La periodista recordó que California ya es un estado Santuario bajo la ley SB 54 de Kevin de León, la cual prohíbe cualquier cooperación de las policías con las autoridades de migración.

Martínez Ortega resaltó que el objetivo de Hernández, Soto y Raman es que Los Ángeles sea una Ciudad Santuario con todas las de la ley para prohibir que las autoridades de migración usen recursos, propiedades y personal de la Ciudad.

Cazzu, Los Ángeles Azules y Santa Fe Klan, juntos

La argentina Cazzu confirmó que grabó con Los Ángeles Azules y Santa Fe Klan, “Tú y Tú” es el nombre de la explosiva canción que mezcla el talento.

Horacio Palencia, Nina Minguez y Ángel Jair Quezada Jasso, mejor conocido como Santa Fe Klan escribieron el tema. Los productores fueron Rodolfo Lugo y Jorge Mejía Avante. El videoclip lo dirigió Christian Schmid y la locación fue un barrio de Tepito, en Ciudad de México.

Pero esta no es la primera colaboración para Los Ángeles Azules. También han cantado con Nicki Nicole, Sofía Reyes, Esteman, Carlos Vives, Juanes, David Bisbal, Paty Cantú, Luciano Pereyra y Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey.

Adele es “Team Shakira”

Durante su más reciente concierto, Adele respondió preguntas de sus fans, dejando ver en una pantalla sus comentarios a diversos temas. Cuando una chica cuestionó a Adele sobre Shakira, ella respondió: “Oh, la vi en su actuación con Jimmy Fallon, je je, ¡su exesposo está en problemas!”, provocando la sorpresa y las risas del público.

Adele es muy conocida por reflejar en sus composiciones conflictos que tuvo con exparejas, y ejemplo de ellos son exitosos temas como “Easy on me” y “Send my love (to your new lover)”. Y con ese mensaje a Gerard Piqué lleno del humor que la caracteriza, ella dejó ver su solidaridad hacia Shakira, quien continúa dando de qué hablar a raíz de su separación.

