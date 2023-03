México aplasta a Canadá y asegura su boleto a la siguiente fase del Clásico Mundial como primero de grupo

La Selección Mexicana de Béisbol se impuso a Canadá con pizarra de 10-3 para sellar su clasificación a la siguiente fase del Clásico Mundial de Béisbol. Ahora los mexicanos esperan por Puerto Rico o República Dominicana en cuartos de final y Estados Unidos de lograr la victoria se vería las caras con la invicta Venezuela.

Los dirigidos por Benjamín Gil supieron reponerse de un duro debut en el que cayeron ante la novena de Colombia y desde allí todo ha sido fiesta con victorias sobre Estados Unidos, Gran Bretaña y ahora Canadá.

Randy Arozarena se destacó con una soberbia actuación de cinco carreras remolcadas y sigue siendo pieza fundamental del equipo de México que sigue adelante en busca de hacer historia en la competición.

Cabe recordar que gracias a la victoria alcanzada sobre Estados Unidos, ahora los mexicanos aseguran la hazaña de clasificar en la primera casilla sobre los de las barras y las estrellas, pase lo que pase en el encuentro ante Colombia, debido a que el triunfo los posiciona automáticamente de líderes.

México se aseguró la primera posición de su grupo en el Clásico Mundial. (Chris Coduto- Getty)

Un inatrapable de Rowdy Téllez logró remolcar a Randy Arozarena y Joey Meneses apenas en el primer capítulo del encuentro. El mismo Arozarena se puso la capa de héroe en el segundo capítulo para traer la tercera de México y ampliar la distancia.

Por su parte José Urquidy trabajó cuatro sólidas entradas para los aztecas, ponchando a cinco y permitiendo seis imparables. En el sexto episodio, Randy Arozarena seguiría su idilio con el madero y traía tres más para vaciar las bases y remolcar a Austin Barnes, Alek Thomas y Luis Urías.

We'll say it again for those in the back.



RANDY IS CLUTCH! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/t4LhsnIeMh — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 15, 2023

Los mexicanos no estaban dispuestos a ceder y realizarían un juego fenomenal que continuaría siendo productivo en el mismo sexto episodio cuando Joey Meneses traía a Randy Arozarena para el plato y México se iba adelante por 7-2.

México iba a producir otras dos carreras para dejar en el terreno un aroma de KO que finalmente no se terminó concretando en el séptimo capítulo en el que los pupilos de Benjamín Gil ampliaban el marcador y colocaban las cosas 9-2 a favor para seguir enrumbando su clasificación y Arozarena anotaba otra rayita más en un juego para el recuerdo.

Edouard Julien por el jardín derecho conectaba un cuadrangular para la novena candiense que respraba y colocaba la pizarra 9-3. That's gone! Edouard Julien is balling out this tournament 🇨🇦👏



📺: WBC on FS2 pic.twitter.com/px3pFmQ7YL— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 15, 2023

Sin embargo la alegría duraba poco ya que Rowdy Téllez, el cuarto bate de la novena mexicana conectaba un batazo al lanzador Díaz y colocaba la pizarra 10-3 y lo celebraba con un sombrero de charro en el dogout azteca. Rowdy leaves the yard and gets the home run Sombrero! 🇲🇽🇲🇽🇲🇽 pic.twitter.com/0Vnvc0sWpK— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 15, 2023

Como se indicó anteriormente, México aseguró la primera posición del grupo pase lo que pase en el juego entre Estados Unidos y Colombia, ya que en el duelo directo vencieron a los estadounidenses y en el registro superan a los colombianos.

