Apulco, la comunidad mexicana que se quedó sin alcalde y policías por culpa del Cártel Jalisco Nueva Generación

El poder de los cárteles de la droga en México es tal, que se han llegado a apoderar de poblaciones enteras provocando el éxodo de sus habitantes, y que dichas comunidades ahora estén en el abandono.

Uno de estos lugares que sufrió la violencia del crimen organizado, específicamente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es el municipio de Apulco, ubicado en el estado de Zacatecas y que colinda con Jalisco y Aguascalientes.

Su situación geográfica resulta de gran importancia para la organización criminal liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, por lo que sus sicarios se valieron de secuestros y amenazas para apoderarse de la región.

Una de las primeras víctimas del CJNG fue el exalcalde de Apulco José Socorro Ramírez Hernández, quien fue secuestrado en octubre de 2018, cuando su esposa desempeñaba el cargo de presidenta municipal.

Entrevistado por el diario El Universal, recuerda que ese día hombres armados llegaron a la comunidad de no más de 5,000 habitantes y se dirigieron a la presidencia municipal, donde preguntaron por la alcaldesa.

“Y pues todos corrieron y yo ahí me quedé, porque no les debo nada ni les he hecho nada”, señaló. Sin embargo, cuando se identificó como el esposo de la presidenta municipal los pistoleros decidieron llevárselo.

Durante la entrevista narró que, aunque no supo a dónde lo llevaron, porque fue vendado de los ojos, fueron siete días los que estuvo privado de su libertad. En esos días fue golpeado, además de que no le daban de comer y mucho menos agua.

Durante su cautiverio su esposa fue amenazada vía telefónica para que aceptara trabajar para esa organización criminal. Ramírez Hernández confesó que su pareja tuvo que aceptar trabajar para el cártel, pero fue como una estrategia para que lo liberaran. Cuando volvió, su familia huyó de Apulco.

“Y ya desde entonces, pues he batallado para andar allá, porque me siguen buscando y amenazando que me van a matar”, aseguró. Asimismo, reveló que ese día también fueron secuestrados otros funcionarios del ayuntamiento, quienes después renunciaron a sus cargos.

De acuerdo con el Universal, desde 2018 el municipio tampoco tiene policías, ya que esa organización criminal asesinó a algunos agentes, desapareció a otros y los demás renunciaron.

Las autoridades estatales se enteraron de esa situación hasta dos meses después, cuando en diciembre de ese mismo año, durante una visita de trabajo del entonces secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos, a la zona de Apulco y Nochistlán, llegaron a la alcaldía y no encontraron a la alcaldesa ni a los funcionarios municipales.

Yaneth Huízar, la esposa de José Socorro Ramírez Hernández, fue electa en 2018 y reelecta en 2021. Ha rendido sus informes de labores a través de Facebook y públicamente ha reconocido que vive bajo amenazas de integrantes del crimen organizado.

