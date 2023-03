Esposa de Eduin Caz se va a Italia en medio de polémica de separación con el cantante de Grupo Firme

El escándalo que ha desatado Eduin Caz de Grupo Firme tras sus polémicas declaraciones sobre la supuesta separación de su esposa, Daisy Anahy, no deja de ser noticia. Y esta vez, la misma implicada fue la encargada de revelar que dejó México en medio de este escándalo.

Daisy, madre de los dos hijos y uno más que está en camino de Eduin Caz, decidió irse de paseo a Roma, Italia, así lo dejó ver en sus redes sociales en medio de esta controversia y además de estar embarazada.

La todavía cónyuge del vocalista de Grupo Firme compartió un clip desde el aeropuerto de aquel país, así como una imagen desde el tren.

En donde enseñó su aventura europea, en compañía de sus amigas, con las que se fue de shopping a las tiendas más exclusivas de la capital italiana.

En ninguna de las postales se ve el cantante mexicano, lo que sí, es que Anahy ahora sí posó con su avanzada embarazo, pues por fin se le vio su pancita con un enterizo, el cual estaba tapizado de los logotipos de una famosa marca.

Y por ello decidió posar con su pancita en todos los lugares donde anduvo. Y se le veio junto a Kenia Ontiveros, esposa de Larry Hernández, quien es una gran amiga de Daisy y también su colaboradora, pues ambas lanzaron su propia línea de cosméticos.

¿Cuál fue la polémica que se desató entre Daisy y Eduin Caz?

El cantante utilizó una ceremonia de premiación para enviarle un mensaje a su “exesposa”, así lo mencionó, y no ha parado de lanzarle indirectas en redes sociales para “que lo deje volver”, pues realmente no sabemos si es o no cierta esta situación.

El último fue en uno de sus conciertos en la Ciudad de México: “Ya perdóname chiquita preciosa, por favor”, señaló el intérprete de temas como “Ya supérame” y “El tóxico”.

Lo que ocasionó la euforia de los asistentes y convirtiéndose en tendencia en redes sociales debido a que usuarios tuvieron diferentes reacciones al respecto.

Pero hasta el momento ninguno de los implicados ha hecho alguna declaración que confirme cuál es su situación conyugal en este momento.

