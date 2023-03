Óscar de la Hoya asegura que es una “buena movida” de Canelo Álvarez su pelea contra Ryder

Saúl ‘Canelo’ Álvarez regresará a suelo mexicano el próximo 6 de mayo, tras 12 años de ausencia, para medir fuerzas con John Ryder en el Estadio Akron de Guadalajara, casa de los Chivas. Al igual que los fanáticos mexicanos, Óscar de la Hoya está contento con la noticia y asegura que la pelea contra el británico es una “buena movida” del boxeador tapatío.

En declaraciones ofrecidas para el canal de Youtube ‘Fino Boxing’, durante un evento donde la Fundación de Óscar de la Hoya donó insumos de boxeo a cinco gimnasios del sur de California, The Golden Boy indicó que no hay que criticar a los oponentes, pero insinuó que el duelo de Canelo Álvarez ante Ryder podría no ser tan difícil y lo ayudará a estar a tono para sus próximos combates contra rivales “fuertes”.

“Va a ser una pelea, no quiero decir fácil, pero lo va a ayudar a prepararse contra los próximos (rivales) que están fuertes, como Benavidez, la revancha con Bivol. Así que lo está haciendo bien, es una buena movida“, dijo De la Hoya.

Canelo Álvarez no sube al cuadrilátero desde septiembre de 2022 cuando venció al kazajo Gennady Golovkin por decisión unánime en Las Vegas, Nevada (EE.UU.). El boxeador tapatío, de 32 años, tiene marca de 58 victorias (39 por nocaut) y 2 derrotas, en su carrera como profesional. Además, el campeón indiscutido de peso supermediano (168 lb) posee los títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

John Ryder, el retador del pugilista mexicano, se adjudicó el pasado mes de noviembre el título interino supermediano de la OMB luego de vencer a su compatriota Zach Parker. El británico, de 34 años, cuenta con récord de 32 triunfos, 18 de ellos llegaron por la vía rápida, y 5 reveses en su haber como profesional.

