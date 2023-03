Ben Affleck revela que no está entre sus planes dirigir una película basada en comics de DC

Ben Affleck interpretó a Batman en varias películas producidas por Warner Bros. y DC Studios, pero ahora el actor reveló que no tiene ningún interés en dirigir una cinta sobre superhéroes de esos comics.

En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter Affleck fue muy firme en su decisión, sobre todo tras su trabajo en la película de 2017 “Justice league”, en la que el director Zack Snyder abandonó repentinamente el rodaje, siendo sustituido al poco tiempo por Joss Whedon: “No dirigiría algo para el DC de James Gunn. Absolutamente no. No tengo nada en contra de él. Es un tipo agradable y de seguro va a hacer un gran trabajo…pero no estoy interesado en eso. (“Justice league”) fue la peor experiencia que he visto en un negocio que está lleno de experiencias de m****a. Me rompió el corazón”.

Además de ello, en esa época Ben tomaba en exceso y extrañaba mucho a sus hijos, por lo que decidió no volver a participar en un proyecto con ese tipo de presiones. Pero sus fans podrán verlo interpretar por última vez al “hombre murciélago” en “The flash”, una película que se estrenará en Estados Unidos el 16 de junio y cuyo rodaje concluyó antes de que James Gunn tomara las riendas de los estudios DC.

También te puede interesar:

-Matt Damon y Ben Affleck vuelven a trabajar juntos, ahora en la película “Air”

-James Gunn dirigirá la película “Superman: Legacy”, que se estrenará en 2025