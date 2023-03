Controversia en Colombia por una foto de Cristiano Ronaldo que apareció en el carnet militar de un joven periodista

Una curiosa situación se hizo extremadamente viral en las redes sociales e incluso llegó a los principales noticieros de Colombia cuando el carnet militar de un joven periodista le fue entregado con una fotografía de Cristiano Ronaldo en vez de la suya.

El hombre identificado como David Godoy narró en Twitter que luego de un largo trámite para obtener su ‘Libreta Militar del Ejército Nacional de Colombia’, esta se le entregó de forma digital en un archivo que una vez descargado, tenía una foto del astro portugués Cristiano Ronaldo en lugar de la suya. La identificación cuenta con todos los datos del joven, salvo la fotografía.

“Bien costoso que es tramitar la Libreta Militar para que me la generen con la foto de Cristiano Ronaldo. Pregunto y me dicen que no saben qué hicieron mis fotos, que debo llevarlas presencialmente otra vez ¿Por qué juegan con el tiempo de la gente?”, escribió en la red social del pajarito azul junto a una foto del documento en cuestión.

Bien costoso que es tramitar la Libreta militar para que me la generen con la foto de Cristiano Ronaldo. 😐

Pregunto y me dicen que no saben que hicieron mis fotos, que debo llevarlas presencialmente otra vez ¿Por qué juegan con el tiempo de la gente? @RECLUTAMIENTOCO pic.twitter.com/5WlZReZFOT — David Godoy (@DaveGovi) March 14, 2023

El también periodista, según la biografía de sus redes sociales, también compartió un video explicando lo complicado que tornó el trámite y demostrando que al ingresar en la página web del organismo, salía la imagen de ‘El Bicho’. “Cuando la pude pagar, después de tres meses porque no es económica, llegué feliz a mi casa y me encontré con la sorpresa”, dijo.

Para los que no me creen. 😵‍💫 pic.twitter.com/Pxo42m9Bor — David Godoy (@DaveGovi) March 15, 2023

La controversia fue de tal magnitud que el Comando de Reclutamiento y Control Reservas (institución a cargo de este trámite) tuvo que emitir un comunicado en el que contaron su versión de los hechos y responsabilizaron a Godoy de lo sucedido.

Según el organismo, el joven cargó al sistema en febrero de 2016 siete fotografías que “no correspondían a las del ciudadano”. No obstante, indicaron que buscarían llegar al fondo del asunto.

“Internamente se efectuará una revisión de los procedimientos efectuados en el trámite de la tarjeta militar, que coadyuve a identificar plenamente si se trató de una conducta individual por parte del usuario, que pudiese generar responsabilidad previa autorización de la autoridad competente (…) o si existió algún tipo de omisión en el trámite y/o controles por parte de algún servidor público dentro del proceso”, precisaron. 🛑 Frente a la información que circuló en redes sociales, relacionada con una Tarjeta Militar digital, @RECLUTAMIENTOCO se permite comunicar a la opinión pública que: pic.twitter.com/cwykqDsRmG— Comando de Reclutamiento del Ejército Nacional (@RECLUTAMIENTOCO) March 16, 2023

Finalmente y debido a la relevancia mediática que agarró el tema, Godoy fue contactado por una autoridad militar que lo ayudará a reemplazar la foto.

“Ya se comunicó conmigo el Mayor del Distrito militar, solo gracias a la presión de las redes porque antes no me había contestado los mensajes. Me va a cambiar la foto, pero asegura que la culpa es mía. En fin, no asumen nada”, escribió.

Ya se comunicó conmigo el Mayor del Distrito militar, solo gracias a la presión de las redes porque antes no me había contestado los mensajes. Me va a cambiar la foto, pero asegura que la culpa es mía. En fin, no asumen nada.— David Godoy (@DaveGovi) March 16, 2023

