Exigen que el FBI investigue la muerte de la soldado hispana en Fort Hood; LULAC no se conforma con la versión oficial 

HOUSTON – La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés) exige que el FBI investigue la muerte de la soldado hispana Ana Basaldua Ruiz en la misma base militar de Texas donde la soldado especialista Vanessa Guillén fue asesinada a martillazos por uno de sus colegas.

“Le estamos pidiendo al FBI que lleve a cabo una investigación externa sobre este caso, independiente del Ejército de los EEUU…estamos muy decepcionados y enojados porque el patrón de maltrato y abuso sigue siendo generalizado en Fort Hood y exigimos una investigación inmediata”, dijo Domingo García, presidente nacional de LULAC a través de un comunicado de prensa.

Ana Basaldua Ruiz, de 21 años, fue encontrada muerta el lunes en su habitación en la base militar de Fort Hood, Texas, donde estuvo destacada los últimos 15 meses. La investigación sobre la muerte de la soldado señala que no hay indicios de algún tipo de “juego sucio”, según la División de Investigación Criminal del Departamento del Ejército.

Los padre de la soldado han declarado que su hija se había quejado de acoso sexualpor parte de otros miembros del servicio, incluido un supervisor de ella.

“Todos los hombres ahí la acosaban y que todos los hombres querían que se acostara con ellos”, dijo Alejandra Ruiz Zarco, madre de la soldado fallecida sobre el presunto acoso que vivió su hija.

“Esta última muerte es un recordatorio demasiado familiar de lo que le sucedió a Vanessa Guillén, y estamos devastados de estar una vez más aquí para pedirle al Ejército que haga su trabajo. No puede haber ninguna razón por la que los soldados todavía estén sujetos al acoso sexual”, dijo Analuisa Tapia, directora de distrito de LULAC, Killeen, Texas.

Por su parte, la hermana de Vanessa, Mayra Guillén, se pronunció sobre la muerte de otra soldado en Fort Hood.

“Estoy al tanto de la muerte de Ana Basaldua en Ft. Hood. Qué descanse en paz. Ella tenía solo 21 años. Hablaré con la familia pronto, me resulta muy sensible hablar sobre algo de lo que aún no estoy completamente consciente…necesito ordenar mis pensamientos”, publicó Mayra en sus redes sociales.

Más tarde, publicó que la agresión sexual y el acoso no deben suceder en el Ejército y cuestionó cuántos casos serán suficientes para que esto deje de ocurrir.