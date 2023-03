Kylie Jenner y Travis Scott solicitan el cambio legal del nombre de su hijo

La famosa empresaria y modelo Kylie Jenner, junto a su pareja, el cantante Travis Scott, han decidido solicitar oficialmente el cambio del nombre de su segundo hijo.

Hace algunos meses revelaron que habían decidido no nombrarlo Wolf (Lobo) como originalmente habían pensado, sino Aire, el cual se adapta más a su personalidad y estilo de vida.

Según el portal TMZ, tuvo acceso al documento oficial en el que realizan la solicitud legal para cambiarle el nombre a su retoño; en este argumentan que, lamentan no haber escogido el nombre indicado con la personalidad del pequeño.

Según el documento obtenido, Kylie Jenner y Travis Scott creen que el nombre Aire Webster va mejor con la personalidad de su hijo después de haber pasado tiempo con él.

“Los peticionarios lamentan la elección del nombre inicial de Wolf Jacques Webster. Ahora que los peticionarios han tenido la oportunidad de pasar tiempo con su bebé, creen que el nombre de Aire Webster encaja mejor”, se lee en el documento que presentaron.

En el cumpleaños del bebé, Kylie Jenner compartió un video con un mensaje dedicado a su hijo, mencionando su nuevo nombre y mostrando un poco más de su rostro en una tierna publicación en Instagram.

“AIRE. mi hijo, mi luna, mis estrellas. el mejor año de mi vida contigo. Tú nos completas mi ángel. Mamá te ama. Feliz 1er cumpleaños. Que Dios siempre te bendiga”, escribió para acompañar el emotivo clip.

Captura de pantalla en Instagram: @kyliejenner.

El pequeño nació el 2 de febrero de 2022 y la pareja decidió cambiarle el nombre meses después, pero no había sido desvelado a los millones de personas en redes sociales. En septiembre pasado, la empresaria confesó en The Late Late Show With James Corden que el nombre de su bebé iba a cambiar, pero no lo habían hecho legalmente.

“Su nombre sigue siendo Wolf, su pasaporte es Wolf, pero ese no va a ser su nombre. No le llamamos Wolf… Simplemente no estamos listos para compartirlo todavía”, dijo.

La pareja siempre ha mantenido a sus fans al tanto de los cambios en la vida de su familia, y esta decisión no fue la excepción. La noticia ha causado gran interés entre los seguidores de la famosa pareja y se espera que pronto compartan más detalles sobre su hijo y su vida en familia.

