Las madres trabajadoras como Reyna merecen créditos fiscales

Reyna es una de mis constituyentes en el vecindario Westlake de Los Ángeles. Ella es una orgullosa madre de tres niños de 19, 12 y seis años de edad.

Reyna ha sido trabajadora doméstica durante más de un año ganando menos de $30,000 al año. Aunque se siente agradecida por tener un trabajo fijo, sus horas no siempre son garantizadas.

Este año, cuando sus horas se redujeron, Reyna tuvo que tomar decisiones difíciles que nadie debería tener que hacer: pagar la electricidad y la comida para asegurarse de que sus hijos no tuvieran frío y no pasaran hambre o pagar la renta. Se decidió por la necesidad más inmediata para el bienestar de sus hijos, y se atrasó con su renta.

Después, recibió preparación gratuita de impuestos en Central City Neighborhood Partners (CCNP), una organización local sin fines de lucro que proporciona preparación gratuita de impuestos por expertos certificados por el IRS a más de 1,800 angelinos cada año.

Los miles de dólares que recibió en créditos fiscales incrementaron su reembolso de impuestos, ayudaron a pagar la renta atrasada, y pudieron mantener su hogar.

Lamentablemente, cada año, a medida que se acabaron los beneficios de la pandemia, su declaración de impuestos se ha reducido. Este año, recibió solo $2,500, menos que en años anteriores. Al mismo tiempo que los costos de necesidades esenciales como renta, utilidades y comida continúan aumentando

Debido a que el hijo menor de Reyna cumplió seis años, no calificará para el Crédito Tributario por Niños Pequeños de $1,083 el próximo año. Actualmente, solo las familias con niños menores de 6 años pueden recibir este crédito vital.

Sin embargo, sabemos que los costos de criar a un niño simplemente no se detienen a los seis años. Yo mismo he visto esto como padre de dos hijos. Es por eso que he presentado la propuesta AB 1128, para extender la elegibilidad para el Crédito Tributario para Niños Pequeños a los hogares con dependientes que ganan menos de $30,000 por persona.

Estoy luchando por esta propuesta para que las familias como la de Reyna puedan seguir calificando para $1,083 adicionales cuando presenten impuestos hasta que su hijo menor cumpla 18 años, o 24 si asiste a la universidad. Estimamos que 700,000 familias más, incluyendo 1 millón de niños más, se beneficiarán del Crédito Tributario para Niños Pequeños si esta propuesta se convierte en ley. Esto significa $1,083 adicionales para pagar la renta, para mantener su hogar, y pagar otras necesidades esenciales.

Las políticas de pago directo en efectivo son clave para combatir la pobreza, reducir el estrés financiero y mejorar significativamente la vida de las mujeres y las familias. También ayudan a reducir el número de niños Latinos que viven en la pobreza, que actualmente es mucho más alto que el de los niños blancos.

Políticas como la mía no son solo mías, ya que ha habido un impulso alentador en los estados de todo el país para expandir los créditos fiscales que se envían directamente a los bolsillos de las familias en 10 estados. Los legisladores en los estados desde nuestro hogar aquí en California hasta Colorado y la capital de nuestra nación en Washington, D.C. han aprobado proposiciones que enviarán más dinero a las familias trabajadoras este año y el próximo. Estas políticas van desde eliminar el límite de ingresos para el Crédito Tributario para Jóvenes del año pasado aquí en California hasta en Nueva Jersey, donde las familias con niños menores de 6 años podrán obtener $500 a través de su propio Crédito Tributario para Niños Pequeños.

Si bien California y otros estados han mostrado un gran progreso, hay mucho más por hacer. Es por eso que necesitamos AB 1128: sería $1,083 adicionales para que las familias que califican paguen sus utilidades, la renta y compren comida, además de sus otros gastos.

Recibir $1,083 adicionales al año puede marcar la diferencia para mamás como Reyna. Es hora de que nuestras familias obtengan el crédito tributario y el alivio que merecen.

El asambleísta Miguel Santiago es el Presidente del Comité de Organización Gubernamental de la Asamblea. Representa al Distrito 54 compuesto por las ciudades de Los Ángeles, Commerce, Montebello y Vernon.