Luis García pide una limpieza profunda en la Selección Mexicana al apartar a las “vacas sagradas” 

La Selección Mexicana afronta un nuevo proceso para el camino al Mundial de 2026. El Tri ahora es liderado por Diego Cocca y ya hay muchas peticiones para el estratega argentino. Una de ellas la hizo el exfutbolista Luis García. El “Doctor” considera que los grandes referentes del conjunto mexicano deberían dejar de ser tomados en cuenta.

Luis Garcia throwing shade at Memo 🤔 pic.twitter.com/7whWu3fHm0 — CantinaMX Podcast (@CantinaMX_POD) March 5, 2023

García ha sido uno de los más insistentes en este tema. El principal salpicado en su opinión ha sido Guillermo Ochoa, pero el “Doctor” aseguró que su crítica no tiene nada que ver con un tema personal. El exfutbolista utilizó sus redes sociales para aclararlo.

“Lo hacen personal, pero no es con Ochoa ni con nadie. Yo me refiero puntualmente a la vieja guardia, a las “vacas sagradas” y ahí hay varios: Ochoa, Moreno, Layún y Márquez que se fueron hace algún tiempo, Guardado que anunció que no iba a venir, Herrera”, explicó Luis García.

Las “vacas sagradas” no le aportan nada a México

Para seguir respaldando su concepción, Luis García considera que los grandes referentes de El Tri ya no le aportan un salto de calidad a la Selección Mexicana. El exfutbolista mexicano indicó que al seguir siendo convocados no harán ningún aporte colectivo, pero si se beneficiarán para inflar sus récords personales.

“A esa vieja guardia que estuvo durante 20 años, donde tuvieron 5 o 4 Mundiales, 16 o 20 años, para poder hacer mejor a la Selección Nacional. Ya no la van a hacer mejor a la Selección, ya lo único que harán mejor es su récord personal. Esa es mi opinión”, concluyó.

