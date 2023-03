Cancelaron combate de Gilberto “Zurdo” Ramírez ante Gabe Rosado tras fallar en el pesaje

Cancelaron el combate pautado para este sábado 18 de marzo entre el mexicano Gilberto “Zurdo” Ramírez y Gabe Rosado de 175 libras luego de que el boxeador mexicano falló en el pesaje.

El excampeón llegó a 182.6 libras en el pesaje del viernes por lo que el combate se canceló. El ex campeón Joseph Diaz Jr. peleará contra Mercito Gesta en el nuevo Golden Boy en el evento principal de DAZN.

Díaz Jr. tampoco pudo cumplir con el pesaje para la pelea de peso ligero, pero el combate seguirá en marcha, Por su parte, Mercito Gesta tuvo un peso de 137.2 libras.

El zurdo Ramírez se disculpó con un comunicado en su Instagram tras haber fallado en el pesaje previo a la pelea contra Gabe Rosado.

“Nunca había perdido peso en mis 45 peleas profesionales”, escribió. “Esta es la primera y última vez. Siempre me he enorgullecido de ser un profesional, pero hoy no fue mi mejor momento. En ese sentido, me gustaría disculparme con todos mis fanáticos, seguidores, Golden Boy Promotions y DAZN. por este lamentable hecho”, expresó el mexicano.

Ramirez tiene récord de 44 victorias y una derrota (30 KO). Su única derrota fue ante el ruso Dimitry Bivol por las 175 libras en noviembre de 2022. El mexicano Ramírez, de 31 años, dejó vacante su título súper mediano en 2019 después de cinco defensas exitosas en las 168 libras.

“Nunca dejé de intentar ganar peso, cortando hasta el último momento, pero simplemente no podía perder lo suficiente para alcanzar el peso contratado. Estoy avergonzado y molesto por mis acciones y prometo que esto nunca volverá a suceder. Yo haremos los ajustes correctos y volveremos pronto”, comentó.

Gabe Rosado venía de perder en tres peleas consecutivas desde que ganó por knockout ante Bektemir Melikuziev en 2021. Rosado se había preparado para su primera pelea en las 168 libras ante Gilberto Ramírez.

Lee también:

El Canelo Álvarez explicó las razones por las que decidió pelear en México

John Ryder dice que la edad y las lesiones podrían afectar el rendimiento de Canelo Álvarez: “Está envejeciendo”

Óscar de la Hoya asegura que es una “buena movida” de Canelo Álvarez su pelea contra John Ryder