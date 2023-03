LAFC trastabilla por primera vez en la temporada de la MLS y empata a cero con Seattle Sounders

Luego de su caída entre semana en la Concacaf Liga de Campeones ante Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, Los Angeles Football Club volvió a sufrir un traspié este sábado y no pudo pasar del empate a cero goles contra su similar de Seattle Sounders. Los vigentes campeones perdieron hoy sus primeros dos puntos del campeonato después de haber sumado de a tres en las primeras dos jornadas de la Major League Soccer (MLS).

El primer tiempo se tornó un poco accidentado y contó con al menos cinco tarjetas amarillas. LAFC fue dominado en la posesión de balón y ocasiones creadas. Con Carlos Vela como titular, los visitantes se fueron al ataque y el mexicano puso a prueba su pierna zurda, pero no pudo superar al suizo Stefan Frei.

El conjunto de Seattle rozó el gol gracias al peruano Raúl Ruidíaz. Sin embargo, John McCarthy realizó dos buenas paradas. Posteriormente, al minuto 23 el eslovaco Albert Rusnak disparó de derecha afuera del área y la estrelló en el balón en el travesaño.

El segundo tiempo LAFC busco más el arco rival al menos en seis ocasiones, pero nuevamente fue dominado en posesión. El cotejo terminó siendo disputado, pero ambas escuadras no pudieron imponerse en el marcador. Los angelinos se consiguieron su primer empate de la campaña y se sitúan en segundo lugar de la clasificación general con siete puntos de nueve jugados, sólo superados por St. Louis City.

Los Angeles Football Club tiene actualmente un partido menos por la suspensión del encuentro debut del campeonato ante LA Galaxy el pasado 26 de febrero y que fue aplazado por clima extremo. La institución cierra una semana no muy productiva debido a la derrota ante el Alajuelense 2-1. No obstante, esta caída no afectó en sus aspiraciones en la Concacaf LC gracias a la goleada 0-3 en la ida. Los de Steve Cherundolo ahora están en los cuartos de final del certamen.

