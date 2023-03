LAFC no tuvo piedad y aplastó a New England Revolution con un Carlos Vela que ingresó desde el banco

LAFC se enfrentó a New England Revolution en una nueva Jornada de la Major League Soccer, lo que hizo que el cuadro de Los Ángeles mostrara su poder ofensivo y aplastó 4-0 a su rival en casa, en el Banc of California Stadium.

El jugador de la noche fue Denis Bouanga, quien anotó los primeros dos tantos del compromiso y comandó la ofensiva del conjunto que vio como Carlos Vela ingresó en el 65′. Además, Timothy Tillman y Stipe Biuk se encargaron de anotar para así darle la cómoda victoria al equipo angelino que tuvo acción en la Concachampions entre semana.

La primera anotación del compromiso llegó desde el manchón penal. Con pierna derecha, un potente disparo venció al arquero rival que no pudo hacer nada al minuto 14 del primer tiempo.

Luego, en la segunda parte del partido, un largo balón llegó a los pies del delantero nacido en Gabón quien controló y encaró el arco para luego definir con pie derecho con mucha clase y así colocar el 2-0 momentáneo al 67. Dread it? Run from it? Destiny arrives all the same, and now he's here. pic.twitter.com/DrMShw710t— LAFC (@LAFC) March 13, 2023

El tercero de la noche llegó en los pies de Tillman al 83, cuando el jugador se avivó y robó el balón en la entrada del arco y rápidamente disparó para así convertir la victoria en goleada. HIMOTHY TILLMAN.



pic.twitter.com/KMQLudj39H— LAFC (@LAFC) March 13, 2023

Para el cuarto de la noche, al 90+6, un pase de Cifuentes llegó a la banda para que posteriormente Bouanga le diera un pase a Biuk quien solo puso el pie derecho para empujar el balón y sentenciar el encuentro que segundos después finalizó. Stipe with the knockout blow. 🥊



pic.twitter.com/sZboqhpELk— LAFC (@LAFC) March 13, 2023

