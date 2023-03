Liam Payne acapara las miradas por el radical cambio en su rostro

Al igual que varios de sus ex compañeros del grupo One Direction el cantante británico Liam Payne no ha dejado de publicar en sus redes sociales, pero la semana pasada surgió el rumor de que podría haberse sometido a varios tratamientos estéticos para lucir un rostro mucho más afilado, tal y como lo mostró al acudir a la premiere de “All of those voices”, un documental acerca de su amigo Louis Tomlinson.

La cara de Payne tenía una forma mucho más redonda, pero ahora es notable que la grasa en sus mejillas ha desaparecido, además de que sus labios son más carnosos y su barbilla tiene un contorno muy marcado. Él no ha hecho declaraciones al respecto, y se mostró muy feliz al lado de Louis al salir del cine donde se proyectó el filme.

Hace tan sólo unas semanas Liam publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece sonriendo, con un rostro muy distinto al que luce ahora. En declaraciones el sitio Page Six el cirujano Ramtin Kassir, quien trabajó con Lele Pons y Melissa Gorga, comentó que el cantante podría haberse aplicado rellenos faciales en su quijada y mentón: “Él no lucía mal, pero su rostro, en vez de verse suave y un poco relleno como antes, ahora es como el de un modelo”.

También te puede interesar:

-Liam Payne cuenta las peleas que hubo en One Direction y dice que su debut fue el más exitoso del grupo

-Conoce la mansión ’embrujada’ que Liam Payne, ex One Direction, vendió en Calabasas